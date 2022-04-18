Android手机说出来电者名字的诀窍

使用 Google P hon e应用程序，用户不再需要看屏幕来查看谁在打电话。很久以前，这家科技巨头启用了一项新功能，该功能使人们可以听到正在呼叫的人的姓名或电话号码。

如果您平时佩戴耳机，这项新功能将非常有用，因为它可以省去从口袋里拿出手机来知道谁在打电话的麻烦。如果您的手机标配了官方的Google来电者应用程序，Infobae将在本文中解释如何启用新的来电显示通知。

让Android手机逐步说出来电者的名字

将手机放在床上、客厅、浴室或其他地方是很正常的。最后，有时候它被遗忘在一个人无法触及的地方。因此，如果有人打来电话，你将不知道他是谁，尤其是在重要电话的情况下，所以你必须停下来看看你是否对想要联系的联系人感兴趣。

好吧，这个Android技巧已经结束了，因为该操作系统具有一个非常有趣的功能，可以说出正在呼叫的人或公司的名称。

借助 “电话” 应用程序，应用程序设置中现在有一个名为 “来电显示公告” 的选项。

默认情况下，它处于禁用状态，但是当您单击 “来电显示通知” 时，您可以选择始终大声说出来电显示或仅在使用耳机时大声说出来电显示。

Hacer que un celular Android mencione el nombre de la persona que está llamando. (foto: MuyComputer)

激活呼叫者ID的公告后，当接到来电时，Google语音合成将通过手机扬声器或耳机在我们的铃声旁边说出 “来自（联系人/号码）的来电” 短语。 他会重复这句话，直到手机停止响起。

要提及的一个重要事实是，如果出现 “奇怪” 符号，您将无法按预期翻译它们，例如， 如果您有一个名叫 “J（o）se” 的朋友，手机会说 “Jack，括号，O，括号，se”。 要考虑到这一点。

如何在Android上激活口哨手电筒

像 Android 移动设备上的手电筒这样简单的东西所拥有的秘密超出了任何人的想象。虽然你必须小心安装哪些手电筒应用程序，但是一旦找到效果最好的手电筒应用程序，就可以通过 发出嘶嘶声将其设置为快速激活来改善体验。

起初，您可能会怀疑为什么有人想通过吹口哨来激活手电筒，但事实是，在某些情况下，例如当您找不到手机时，手电筒可以帮助您在黑暗的环境中或晚上识别您的身份，这是一种更方便的功能。

Flashlight by whistle. (foto: Google Play Store/Jose Arana)

在这种情况下，需要的应用程序是口哨手电筒。有了它，您所要做的就是在移动设备附近吹口哨，即使屏幕关闭，手电筒也会激活。

它的使用非常简单，如下所示：

1.安装应用程序并输入。

2。激活指定的参数。可能需要授予某些权限。

3.试着在手机上吹口哨。 手电筒应该打开或关闭。

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