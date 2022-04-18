国际货币基金组织建议暂时提高利润过高的公司的税收

Imagen de archivo. El logo del Fondo Monetario Internacional (FMI) es visto dentro de sus oficinas principales en Washington, EEUU. 9 de octubre de 2016. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo/File Photo

国际货币基金组织（IMF）致力于继续帮助受疫情影响但在未来有生存能力的公司，并放弃公众努力暗示暂时提高利润 “过高” 公司的税收。

在春季会议第一天提交的关于私营部门面临的债务和挑战的论文中，国际货币基金组织还建议各国政府 “衡量其财政整合的步伐”。

因此，他明白，最复苏的经济体可能开始 “更快” 地减少援助，但警告说，那些尚未达到这一点的国家可能仍会遭受长期的干扰和问题。

在这份报告中，基金列出了政府可以帮助受疫情影响的公司的各种方式。

因此，他认为，这种支持应仅限于出现 “市场失灵” 的情况，但也警告说，在受疫情打击最严重的行业（这可能会拖累其他经济部门）中，最好鼓励重组或转型。

En este informe el Fondo expone diversas formas en las que los Gobiernos pueden ayudar a las empresas afectadas por la pandemia (EFE/Yahya Arhab) EFE

IMF认识到决定哪些企业可能有生存能力提供帮助很复杂，因此建议政府 “减轻公共援助负担”，考虑暂时提高利润 “过高” 的公司的税收。

该文件补充说：“这将有助于恢复提供给 “不需要它们” 的签名的一些转移”。

无论如何，该报告回顾说，疫情对家庭和公司财务状况的影响在世界范围内是不均衡的，这在很大程度上还取决于每个国家按行业划分的经济构成。

面对面服务下降，而替代面对面服务的商品和服务的生产和出口有所改善。

此外，疫情爆发两年后，旅游业和酒店业劳动力市场仍未复苏，而另一方面，物流和建筑业的工作条件，尤其是工资有所改善。

此外，乌克兰战争在更大程度上影响了供应链以及能源和食品价格，其价格也将影响家庭容量。

（来自 EFE 的信息）

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