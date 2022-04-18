灾难发生后，特斯拉自动驾驶仪在美国触发警报

（彭博社）— 2019 年，德里克·莫奈和他的妻子珍娜在印第安纳州的一条州际公路上行驶，当时他们使用自动驾驶仪运行的特斯拉 Model 3 轿车撞上了停放的消防车。当时 25 岁的德里克脊柱、颈部、肩膀、肋骨和腿部骨折。23 岁的珍娜在医院死亡。

在过去四年中，特斯拉使用这种驾驶辅助系统与急救车相撞的事件是十分之一的事件，这引起了人们对这项技术的安全性的怀疑，这家全球最有价值的汽车公司认为这是其皇冠上的明珠之一。

现在，美国监管机构对自动驾驶仪进行了更严格的审查。有权强制召回的国家公路交通安全管理局（NHTSA）展开了两项正式的缺陷调查，最终可能导致特斯拉公司不得不改装汽车并在尚不安全的情况下限制使用自动驾驶仪。

对自动驾驶仪的镇压可能会损害特斯拉在消费者中的声誉，并使投资者感到恐惧，他们对公司诚信的信念使特斯拉的首席执行官埃隆·马斯克成为世界首富。这可能会影响对技术的信心，其他汽车和软件公司正在投资数十亿美元进行开发，以期扭转美国交通死亡人数上升的令人担忧的趋势。

这也可能加剧华盛顿和特斯拉之间长期存在的紧张局势。偶像破坏者马斯克已经嘲笑 NHTSA 为 “派对警察”，并对乔·拜登总统不愿赞扬这家开创性公司感到恼火。他毫不害羞地在 Twitter 上批评立法者和监管机构，Twitter 是他提议以 430 亿美元的价格购买的社交媒体平台。

本周晚些时候公布业绩的特斯拉最近有了无敌的光环。由于较大的竞争对手受到全球芯片短缺和疫情造成的其他干扰的伤害，这家电动汽车制造商设法大幅提高了产量。一个资金不足、运作缓慢的政府机构是可能改变其方向的少数障碍之一。

马斯克和特斯拉没有回应置评请求。特斯拉公共政策和业务发展高级总监罗汉·帕特尔在三月份给国会议员的信中写道：“让我们的车辆更安全对于我们的公司文化以及我们利用新技术进行创新的方式至关重要。”

在独立事故调查机构国家运输安全委员会（NTSB）一再要求加强对自动驾驶汽车的监督之后，NHTSA 将进行镇压。NTSB 无权强迫汽车制造商遵循其建议，它建议特斯拉采取通用汽车公司和福特汽车公司为其系统采用的自动驾驶系统安全措施。特斯拉没有对NTSB的指导方针做出回应，而是继续采取风险更高的方法。

NTSB 总裁詹妮弗·霍门迪在接受采访时说：“基本上，我们现在的道路上有古老的西部。”她描述了使用未经培训的操作员进行人工智能实验的特斯拉功能的部署，这些功能以自动驾驶和完全自动驾驶的形式销售。“这是一场随时都会发生的灾难。”

原注：

特斯拉自动驾驶仪将美国警报称为 “灾难等待发生”

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