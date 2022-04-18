瑞典公民必须为在安蒂奥基亚杰里科的街道上赤身裸体行走支付罚款

就像好莱坞浪漫电影一样，夫妻通常会在雨中奔跑，最好是慢动作；但是，在安蒂奥基亚耶利哥市发生的事情远非爱情行为，而是在倾盆大雨中发生的。

通过社交网络，人们知道了一个人在洪水中赤身裸体穿过市政当局街道的那一刻。受试者的参观包括市政公园的一部分和教堂的前面。有鉴于此，靠近这些地方的几位公民告诉当局，除了事件可能引起的笑声之外，后来警察和聚集在那里的市民都意识到他是瑞典血统的公民。

这名外国人被带到镇警察局, 他在那里说, 考虑到事件发生在复活节, 他无意扰乱公共秩序或居民的安宁.相反，他说这种 “暴露狂” 行为在他的国家是一种习俗：下雨时赤身裸体。

但是，尽管有这种理由，当局还是对暴露狂提出了投诉，在他离开该国之前必须取消罚款。另一方面，公民的身份没有透露，他的年龄也没有透露。

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在网络中，反应很快就会出现，尽管有些人同意瑞典人应被驱逐出境，但其他人则表示，与该国发生的其他问题相比，他的行为并不严重。

“太糟糕了，他没有在教堂里擦它，罚款本来更值得”；“一个赤身裸体的男人丑闻、屠杀和侵犯人权不是！！真是虚伪”；“驱逐他或者把他关进监狱。当然，在一个严肃的国家，监管机构尊重他们的国家，他们会这样做” 和 “我希望他们收费，而不是因为你是外国人而亲吻你的脚” 是Twitter上暴露的一些反应。

瑞典公民因暴露狂被罚款 视频：通过推特 0 (@45segundosCO)

但是应该记住，这不是暴露狂的唯一案例。一月份发生了类似的情况，但在圣玛尔塔的海滩上。

那是在圣玛尔塔塔甘加村的水疗中心里；在那里，一个女人完全赤身裸体地走路。据当地媒体报道，这一切都发生在过去的周末。这一事实不仅引起了最好奇的人的笑声和目光，而且还产生了侮辱和拒绝的迹象。身穿制服的国家警察和民防人员在现场将她带出该地区，那里也挤满了游客和当地人。

在辩护方面，根据报纸《环球报》（El Universal）的游客的说法，它是国际雷尔利安运动的一部分，该运动在其理念范围内捍卫所有人的人权和平等条件。该组织推动了一项名为 “GoTopless Day” 或 “Topless” 的行动，邀请女性自由地活出自己的身体。

“我们将争辩说，《哥伦比亚宪法》第13条和第43条告诉我们，男女享有平等的权利，但是当我们采取这一行动时，事实证明，有一部法典超越了哥伦比亚宪法和人权，我们妇女无法行使这种权利成为在这场争议中，这位女士说。

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