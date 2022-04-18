穿合适的鞋子是享受徒步旅行的关键

选择合适的鞋子对于徒步旅行至关重要。

专业杂志 “Outdoor-Magazin” 的专家解释了在这种户外活动中试穿鞋子时要考虑的最重要的要点。

脚趾不应该向上或侧面按压。此外，脚趾不应与前部碰撞。如果走路时脚碰到某物，这也适用。

根据该出版物，脚跟应该很好地放在鞋子的后面，以防止脚向侧面或向上滑动，否则可能会影响脚步的安全性。

一个简单的提示：可以通过爬楼梯或将鞋子的脚趾放在梯子的梯级上来轻松检查高跟鞋的合身性。

鞋子的脚背和舌头应该柔软，走路时不应感觉到。它也不应该太宽，特别是对于腿瘦的徒步旅行者。

当拉绳很紧时，舌头不应压在脚背上。绝对不能通过鞋舌的衬垫感觉到鞋带。

要选择合适的鞋子，您必须花点时间。理想的情况是步行五到十分钟，步伐会发生变化，有时会变慢，有时更快，或者急剧奔跑和刹车。

通过击中地面上的脚趾帽，您可以检查脚趾是否与鞋子的正面碰撞。

一天中试鞋的最佳时间是下午。Outdoor-Magazin设备专家弗兰克·瓦克（Frank Wacker）解释说：“那时脚已经因为一天的努力而有点肿了，就像散步后一样。”

根据该出版物，还应考虑这些方面：

使用后鞋子会变软吗？是否有更窄或更宽的模型？鞋底可以换吗？是否有提供更好支持的模板？

另一方面，在购买登山靴时，您还必须找出哪种冰爪适合鞋类。

dpa