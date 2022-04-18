权力改革：PRI代表拒绝违反国际协议的倡议

Alejandro Moreno of the opposition party PRI speaks as members of the opposition stand ad hold placards during the legislative session to vote on the constitutional reform of the electricity sector defended by Mexico's President Andres Manuel Lopez Obrador, who wants to strengthen state control of the electricity market at the expense of private operators, at the Mexican Congress, in Mexico City, Mexico April 17, 2022. REUTERS/Luis Cortes

议会小组成员马可·门多萨（Marco Mendoza）是亚历杭德罗·莫雷诺（Alejandro Moreno）代表PRI席位致辞时登上众议院讲台的代表团成员后，为他所属的政党的提议辩护。

马可·门多萨（Marco Mendoza）在接受制度革命党多成员代表墨西哥Infoba e采访时说，安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统提出的电力改革倡议违反了各种国际法规，这是他的议会的原因之一该组织拒绝投票赞成宪法修正案。

立法者确定的主要国际条约之一是 2015年12月签署的《巴黎协定》，在该协定中，《联合国气候变化框架公约》的成员承诺采取行动，努力扭转人类造成的气候变化。活动。

立法者保证，如果宪法修正案获得批准，环境问题将倒退，因为改革设想通过高度污染的过程生产能源，这与墨西哥联盟的立法者提出的相反。

El diputado señaló errores en la propuesta de Reforma Eléctrica (Foto: Marco Mendoza)

去年 3 月，马可·门多萨（Marco Mendoza）提出了自己的电力改革倡议，该计划因其与总统的相似之处而闻名，这导致革命制度党的议会小组放弃了该提案。

“制度革命党（GPPRI）议会小组指出，由联邦议员马可·门多萨（Marco Mendoza）签署并在《墨西哥合众国宪法》公报上公布的关于电力事务的《墨西哥合众国政治宪法》第25、27和28条的改革和补充的倡议众议院今天是以个人身份参加的，不代表这个席位的立场或这个政治机构的国家领导层。” 众议院通过其官方网站说，该声明是在亚历杭德罗·莫雷诺的指示下发布的，PRI 主席。

立法者否认党内对那些表达不同于刑法改革党领导人和领导人所表达的意识形态的人进行报复，但他确实指出，作为政治组织的一部分，他必须遵守向他下达的法规。

(Foto: Cuartoscuro) Daniel Augusto | Daniel Augusto

出于这个原因，该代表否认PRI议员根据他们在党内可能受到的制裁进行投票，例如针对卡洛斯·艾萨（Carlos Aysa）的各种声明，卡洛斯·艾萨（Carlos Aysa）赞成电力改革，随后被PRI高级管理人员取消资格。

另一方面，马可·门多萨议员受到质疑，指控他的盟友党的两名代表，珠三角的埃德娜·迪亚斯和泛区的玛格丽塔·扎瓦拉发生了利益冲突。

立法者保证，对女议员的指控只是推迟讨论和随后对电力改革的投票的一种策略，而他的席位成员并不关心电力改革，因为她们就在众议院附近。

投票前一天，马可·门多萨（Marco Mendoza）在PRI替补席的陪同下抵达立法宫的所在地，因为该党保证将为他们安装毯子和枕头以供睡觉，从而避免早日批准总统提案。

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