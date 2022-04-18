菲尔·柯林斯的前妻嫁给了一名陪同人员, 结婚一年后威胁要切断生殖器并要求离婚

MIAMI, FL - MAY 10: Phil Collins and Orianne Collins attend Orianne Collins Jewellery Grand Opening on May 10, 2018 in Miami, Florida. (Photo by John Parra/Getty Images)

菲尔·柯林斯的前妻, 奥里安·塞维（Orianne Cevey）, 在一个男性陪同地点选择了她的丈夫，这位年轻人自称是拥有哲学和政治学学位的 “性感知识分子”.几次约会之后，塞维开始了约会托马斯·贝茨（Thomas Bates）并说服他在拉斯维加斯秘密结婚后搬进了他的 4000 万美元的迈阿密豪宅，揭示了《每日邮报》获得的爆炸性离婚文件。

但是在恋爱开始时，48岁的奥里安（Orianne）开始对她大三 16 岁的丈夫进行虐待行为。文件称，他 “几次” 对他进行人身攻击，并曾威胁要切断他的 “私处”。

在他们之间的事情变得丑陋之前，文件指出，奥里安向32岁的贝茨许诺了她预期出售詹妮弗·洛佩兹（Jennifer Lopez）曾经拥有的壮观海滨房屋的50％的一半。

他还给了他的伴侣价值超过7.5万美元的衣服，外加 34万美元的阿斯顿·马丁

这些指控可在 Cevey 针对贝茨的离婚申请中找到，该申请是在他们于 2020 年 8 月在拉斯维加斯的一座教堂举行秘密婚礼仅 15 个月后提交的。

该媒体证实，贝茨在洛杉矶居住时正以瑞安的名义在一个护送网站（C owboys 4 Angels）上，试图在音乐行业取得成功。当事情没有按计划进行时，他回到了佛罗里达。

显然，这对夫妇在迈阿密海滩的一家独家酒店举行了第一次见面。

《每日邮报》指出，在 Cowboys 4 Angels 网站上，“洛杉矶的瑞安” 被吹捧为 “来自洛杉矶的经典而富有魅力的绅士，他一定会超出你的期望，向你展示难忘的经历。”

“这位性感的知识分子最初来自东海岸，受过良好的教育，获得了哲学和政治学的大学学位，这进一步增强了他在需要刺激、令人印象深刻和发人深省的对话的社交和正式场合中茁壮成长的能力。”继续。广告。“Ryan目前是一名私人教练和音乐家。一些主要兴趣包括艺术、时尚、旅行和现场音乐。”

娘家姓 Cevey 的奥里安娜在选择贝茨时与 71 岁的柯林斯住在迈阿密。法律文件显示，他还在作为同伴工作。

Orianne se había reconciliado con el mítico cantante británico en 2015 luego de su divorcio de 2008, en el que obtuvo un acuerdo récord USD 46 millones. La ex pareja tiene dos hijos, Nicholas, de 20 años, y Matthew, de 17 (Johnny Louis/WireImage,) Johnny Louis

2020年8月，Cevey和Bates在拉斯维加斯暗中说 “我愿意”，然后定居在迈阿密海滩创世纪领袖拥有的豪华豪宅中，促使这位传奇艺术家在前妻拒绝离开家时起诉他。

在投诉中，柯林斯声称，这对夫妇用武装警卫 “武力” 控制了房屋，还改变了住房安全的所有钥匙。口译员正在欧洲度假，当时他发现自己的前妻已经再婚，并在他出国时将贝茨安置在家中。

经过几个月的诉讼, 柯林斯（Collins）上个月在伦敦与创世纪（Genesis）进行了最后一场现场音乐会，设法将他的前妻驱逐出该物业.她要求离开她一半的市值，约4000万美元。

这位珠宝设计师仍在为婚姻财产的一半而战。

Orianne, de 48 años, invitó a Thomas Bates a la mansión de Miami Beach que compartió con la leyenda de la música mientras Collins estaba de gira por Europa (Johnny Louis/WireImage) Johnny Louis | WireImage

奥里安 22 岁时在柯林斯担任翻译时遇到了她，她更改了电子锁的密码，雇用了手持枪支的前军警，将房子变成了新婚夫妇的堡垒。

然后，这对新婚夫妇搬进了劳德代尔堡一座价值 600 万美元的惊人海滨物业，拥有六间卧室和游泳池。法庭文件指出，这就是问题开始的地方。

贝茨的法律团队详细介绍了奥里安如何虐待丈夫，并确认她是从护送服务中选择他的。

他们写道：“双方见面时，贝茨受雇于护送服务。”“她通过护送服务选择了他，并坚持要和他一起出去。双方之间的关系迅速发展为有意义的浪漫关系.然后，她说服丈夫离开陪同服务部门嫁给她，” 他们描述道。

贝茨声称，去年与父母在灯塔角附近的家中度过感恩节后，他回到了劳德代尔堡的家中，他的生殖器将被切断，据称他受到了威胁。

他到达时发现 Orianne 已经 “秘密移走” 了他的衣服和其他物品，并要求归还它们。

他的演讲说：“当他要衣服和个人财产时，他脾气暴躁，威胁要人身伤害。”

“Cevey 赢得了黑带并接受过拳击训练，在分居之前，她曾多次对丈夫进行人身攻击。有一次，他不得不对管家大喊大叫以帮助他出门以避免妻子的袭击。为了安全起见，丈夫自愿离开了夫妻住所。”

这些文件还揭示了奥里安娜对贝茨的奢侈程度，贝茨突然沉浸在这对夫妇经常在社交媒体上吹嘘的财富世界中。而且，据称是为了让他的新婚妻子继续露面。

“在婚姻期间，双方在国际和国内旅行。丈夫拥有的资产极少，妻子也知道。她过去和现在都很富有，” 律师写道。

这对前夫妇现在正在为危险的钱而战。

贝茨的律师指出，他的委托人不想把他送给他的三只手表归还给他的前任。

奥里安希望阻止贝茨接管劳德代尔堡房屋的一部分，该房屋已同意出售。她的离婚请愿书说，自从她嫁给贝茨以来，她已经 “耗尽了绝大部分” 的财富。根据最新文件，她要求法院专门占用这所房子，贝茨现在和父母住在一起。

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