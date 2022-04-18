反对派将要求众议院主席确定本周对迭戈·莫拉诺的谴责动议

Colombia's Defense Minister Diego Molano stands during a start of a special operative as a measure to increase security and combat criminal groups at the border between Colombia and Venezuela, at a militar base in Arauca, Colombia February 12, 2022. Picture taken February 12, 2022. REUTERS/Nathalia Angarita

4月19日（星期二），对国防部长迭戈·莫拉诺（Diego Molano）提出谴责动议的反对党要求众议院议长詹妮弗·阿里亚斯（Jennifer Arias）为可能是哥伦比亚政治的决定性时刻之一开绿灯。

共有30名代表要求阿里亚斯将这一日期标记为政府与反对派之间又一次脉搏的开始，这次是因为3月24日在莱吉扎莫港发生的军事行动有争议的结果。

鉴于立法者自周一开始重返工作岗位，该请求是有机会的，因此他们认为在选举格局从 5 月开始再次扭转局面之前面对该动议是合适的。

对于这一政治控制过程中要求最高的代表之一凯瑟琳·米兰达来说，“在普图马约看到的严重局势使得众议院议长绝对有必要尽快确定关于谴责动议的辩论日期。可能的。我个人希望将星期二定为我们举行全体会议的日子，” 他说。

Estas balas fueron presentadas como resultado de la operación conjunta que dejó 11 presuntos integrantes de la Segunda Marquetalia fueron dados de baja en inmediaciones del caserío Alto Remanso en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo. (Colprensa-Externos).

应该指出的是，阿里亚斯必须在接下来的几个小时内根据第五部法律关于此类程序的规定，解决这一谴责动议的要求。

对于豪尔赫·戈麦斯众议员说：“哥伦比亚社会不能不通过这些严重的事件。他说，在复活节的第一周应该举行关于谴责动议的辩论，然后两三天后，必须召集会议对部长的谴责进行投票，我认为这种情况正在发生。”

应该指出的是，迭戈·莫拉诺（Diego Molano）表示，作为公职人员职责的一部分，他将面临这种政治控制，因此：“作为国防部长，我们将始终以应有的身份参加那些政治控制会议，并且可以肯定的是，我们在哥伦比亚军队中有部队和警察部队，其主要目的是与该国的敌人作战，以确保领土任何角落的生活与安宁，” 这位部长在4月13日的军事行动余额中说。

这位官员坚持对国民军开展的有争议的行动的论点，坚持认为这是对违法武装团体的合法行动，此外，它还引发了针对哥伦比亚南部居民的暴力。

投资组合负责人保证，该行动是在五个月前计划的，然后才为其开发开绿灯。

莫拉诺解释说，海军的情报部门掌握了有关该领土存在非法团体的信息，这些团体从事与贩毒有关的活动。他还指出，这次行动的目的是执行逮捕令，在此过程中，“国际人道主义法的所有议定书都得到遵守”。

这位部长的说法得到了军队司令路易斯·费尔南多·纳瓦罗将军的支持，他声称该行动试图影响在该地区犯罪的非法网络。





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