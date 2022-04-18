军队和警察预备役宣布支持费德里科·古铁雷斯

极右翼继续在候选人费德里科·古铁雷斯周围保持紧密联系。4月17日，来自军队现役预备役军官的退休将军豪尔赫·莫拉·兰格尔宣布支持总统候选人。

兰格尔是国家与哥伦比亚革命武装力量游击队之间的和平进程中的谈判代表之一，但本周日他决定陪同哥伦比亚队候选人，并在一份声明中宣布了这一点。

现役预备役将军费尔南多·冈萨雷斯（Fernando González）也签署了该文件，他保证退役军人将积极参与任命古铁雷斯总统的工作。

在通知中，右翼军方保证，总统候选人有解决哥伦比亚问题的办法，并借此机会攻击了古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Petro），但没有提及。

本周二，3月29日，哥伦比亚卡车司机协会（ACC）宣布坚持麦德林前市长和哥伦比亚队总统候选人费德里科·古铁雷斯（FedericoGutiérrez）的竞选活动，将在第一轮总统选举后两个月举行。

反腐败委员会在一封信中报告说，参加该协会的37万多名卡车司机正在利用右翼联盟候选人提出的国家项目，他是反对党领袖和历史条约总统候选人民意调查的竞争者，古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Petro），他领导了该国投票意向的民意调查。

“我们加入了费德里科·古铁雷斯的总统竞选活动，因为这里有两种国家可供选择：有真理和民主的国家，或者说谎的国家，他们将统治我们。货运是民主和合法性向前迈进的盟友，” 卡车司机工会全国主席阿方索·梅德拉诺说，他对反对派领导人发起了法会。

该公告是在反腐败委员会国家董事会成员与哥伦比亚小组候选人的会议结束时发布的，哥伦比亚小组候选人在内部磋商中超过200万张选票，巩固了他作为右翼联盟候选人的地位，并指出他是相信他有能力 “不仅团结起来，而且有能力应对诸如确保该国的安全、经济和社会稳定等挑战”。

在全国18个地区参加的会议中，他们对工会面临的局势表示了主要关切，特别是与该国的道路安全和通行费有关的局势，这是卡车司机的一些历史问题，卡车司机是一个产生更多收入的部门超过一百四十万个工作岗位, 占国内生产总值的 5%.

“我总是从常识上工作，我的部门是哥伦比亚，这个国家表现良好。我们将加强法律部门，我站在该国劳动人民一边。谢谢你的信任，” 'Fico'Gutiérrez在得知该协会的支持后说。

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