米格尔·埃雷拉称赞了 Tigres 球队：“我有史以来最大的一支球队”

Nicolás López (d) y el entrenador Miguel Herrera de Tigres celebran un gol ante Juárez, hoy, durante un partido correspondiente a la jornada 17 del Torneo Apertura 2021 disputado en el Estadio Universitario, en Monterrey (México). EFE/Miguel Sierra

在 2022年L iga MX Clausura 常规赛结束前三天，老虎队在总积分榜上取得了领先优势，并将接近冠军联赛的自动资格。米格尔·埃雷拉（Miguel H errera）在俱乐部技术方向上的工作符合预期，在此之前，皮奥霍·埃雷拉（Piojo Herrera）认可了整个球队。

在新闻发布会上，埃雷拉保证蒂格雷斯成为了他梦 dream 以求的俱乐部，并赞扬了他目前拥有的球队的素质，因为他保证这是他作为足球教练的整个职业生涯中管理过的 “最大的” 球队。

他解释说，自从他作为教练的职业生涯开始以来，他一直寻求成为大型俱乐部的舵手，随着他加入新莱昂球队，他将实现这一目标，因此他与regiomontans分享了迄今为止所取得的成就所产生的自豪感，正如他详细介绍的那样：

(Foto: EFE/Miguel Sierra) EFE

“要梦想拥有如此庞大的球队，也就是说我必须领导最大的球队。我必须带领最重要的球队，美国、蒙特雷，今天是老虎队；我很自豪能有一支非常庞大的阵容来到这里，毫无疑问，这是我必须领导的最大阵容。”

另一方面，埃雷拉总结了他在成为墨西哥著名教练之前为自己设定的目标，因为在他的早期，他追求的目标是让他到达的俱乐部注意他的迹象，并将这些目标反映在比赛区域中。

“当我开始担任教练时，我梦见球队会听我说话，捕捉我在球场上的表现。他说，我希望看到一支球队能够在球场上做我想在进攻部分、防守端、球赛、固定球以及你脑海中的所有东西上看到的所有事情，并尝试通过每周的工作来日复一日地抓住他们。”





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