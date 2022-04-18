米格尔·卡莱罗将在伊达尔戈体育场的郊区有一座雕像

他的救助使他永生不朽，尤其是在哥伦比亚和墨西哥，但是在巴兰基亚竞技、卡利拉科鲁尼亚、帕丘卡和哥伦比亚国家队期间，他的出色表现也使非洲大陆其他地区感到振奋。

出于这个原因，米格尔·卡莱罗（Miguel Calero）在墨西哥的帕丘卡（Pachuca）将为他建造一座雕像，以向4月14日将满51岁的巴列考卡诺门将致敬。

洛斯·图佐斯（Los Tuzos）总裁阿曼多·拉米雷斯（ArmandoRamírez）在庆祝 “国际守门员日” 的新闻发布会上正式宣布了这一消息，该日最初是在12月14日庆祝的，但后来改为4月14日，即咖啡守门员的诞生日。

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这座雕像将位于伊达尔戈体育场的郊区，上面印有米格尔·卡莱罗赢得帕丘卡在圣地亚哥国家体育场以 3-2 击败智利选手科洛·科洛后于 2006 年赢得的南美杯的形象。

同样，帕丘卡（Pachuca）的领导人透露，这座雕像将刻上那些为启动卡莱罗秀（Calero Show）纪念碑而捐款的粉丝的名字，这是俗称的。

该雕像将于今年12月展出，这是纪念米格尔·卡莱罗（Miguel Calero）是帕丘卡（Pachuca）伟大人物的南美杯冠军十六周年的纪念日。

米格尔·安赫尔·卡莱罗·罗德里格斯于1971年4月14日出生在日内瓦考卡山谷省，他很小的时候就表现出对球的热情，14岁时他进入了卡洛斯·萨米恩托·洛拉足球学校，然后签约了拉科鲁尼亚卡利，后者将他借给了巴兰基亚竞技。

他作为职业选手的首次亮相是1990年在巴兰基亚俱乐部工作，他的出色示威使他重返糖抽奖，这要归功于豪尔赫·路易斯·平托和秘鲁米格尔公司等教练，他们给了他信任票，他逐渐获得了冠军。

卡利队的出色表现使他成为了哥伦比亚队的一员，哥伦比亚队参加了1992年巴塞罗那奥运会，在那里他以4-0击败西班牙队。

在费尔南多·佩科索·卡斯特罗的陪同下，他于 1996 年获得了卡利的加冕冠军，然后他放弃了 Superdepor 穿上国家竞技球衣，他也在 1999 年获得了加冕冠军。此外，在 Verdolaga 团队的陪同下，他于 1998 年成为了 Merconorte Cup 的冠军。

2000年，他收拾行李箱移居阿兹台克国家，以捍卫帕丘卡的颜色，他赢得了四个联赛冠军和五次Concacaf锦标赛，其中南美杯在2006年的比赛中脱颖而出。

他曾55次在哥伦比亚国家队参加国际比赛，并因在1999年巴拉圭美洲杯小组赛阿根廷和哥伦比亚的比赛中马丁·巴勒莫错过的三个点球之一而被人们铭记。

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