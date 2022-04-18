哥伦比亚足球推广锦标赛的第一位历史性射手玛伊德·阿里亚斯去世

他在上周六去世，即马伊德·阿里亚斯（1964-2022）的历史得分手，即所谓的C opa Concasa 的历史得分手，或三十年前的1991年4月20日开始的哥伦比亚职业足球第二分区的杯赛。

在球形的 mentideros 中众所周知的 “El Turco” 在业余足球方面取得了有趣的发展，尽管它的起源是在 Millonarios 的第二分区。后来，他来到了 Monserrate Apuestas 俱乐部，在那里他主导了八十年代在奥拉亚附近的六角形锦标赛。

1991 年，他加入了 Alianza Llanos，参加了所谓的哥伦比亚职业足球 “B” 锦标赛的第一版。康卡萨杯以恩维加多足球俱乐部获得冠军，他的球队 Alianza 获得第二名，但 “El Turco” 是最佳射手，增加了 8 个进球。

他在 Alianza 呆了三个赛季，但球队没有晋升为第一个赛季。在这次访问比亚维森西奥之后，他是 Equidad Seguros 队一线队的球员之一，该队将于 2006 年进入该类别。

应当指出的是，尽管是先驱，但阿利安扎·拉诺斯（Alianza Llanos）目前占据了哥伦比亚足球的第三分区，并且是所谓的 “种子队” 之一，为哥伦比亚联赛不同类别的球队提供天赋。

尽管没有获得第一名，但 “El Turco” 还是积极参加了 Amistad del Sur 锦标赛，在这场比赛中，他与波哥大南部该镇的奥拉亚·埃雷拉俱乐部一起在 1998-1999 年比赛中获得了得分手的荣誉。

从职业上讲，他是一名农艺师，在接下来的二十年里，他在丰扎（昆迪纳马卡）居住，他在那里经营与其职业相关的业务。

他的葬礼将于本周一在共和国首都北部举行。

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