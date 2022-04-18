Maskatesta：在墨西哥城与 Melodycans 的音乐会上吵架和开枪

本周日，在墨西哥城的历史中心与 Maskatesta、Melodycans、牙买加索诺拉、加洛·罗霍和斯卡皮恩兹等乐队举行了一场音乐会, 但最终导致暴力行为, 造成两人以上受伤.在排长队和对与会者进行修改之后，Melodycans 乐队在听到枪支爆炸声时登上了舞台。

位于墨西哥城历史中心的Calle JesúsMaría街42号的方济各会露台宣布了一场音乐会，宣布该活动为 “适合所有年龄段”。活动开始前，该地方宣布不允许获得食物，饮料，口香糖，武器，毒品，背包，并警告说，那些被发现携带非法物质的人将致电有关当局。

在社交网络上分享了武装蒙面男子进入露台殴打 Maskatesta团体成员和Ska头饰参与者的那一刻的视频，并听到了爆炸声，以便遇见的人撤退并试图保护自己免受侵略。

Maskatesta通过Facebook宣布，乐队的几名成员已住院，并寻求追随者的帮助，以找到工作人员亚历杭德罗·塞文（Alejandro Servín），他们无法与之沟通并失踪，但该帖子已被删除。

Otras bandas de ska se solidarizaron con lo ocurrido. Fotos: Archivo web - Twitter

同样，几个小时后，他们提到遭到袭击的成员和工作人员正在家中康复。唯一仍在住院并接受医疗监督的人是40岁的Isra el Villanueva，他遭受了各种瘀伤和面部骨折，但幸运的是没有危险。

“再次，我们感谢所有支持者，尤其是那些甚至试图通过危及自己的人身安全来捍卫我们的支持者。也非常感谢我们的音乐家、媒体和公众对我们的关心和关注。他们说，音乐是艺术、和平与生命，让我们为避免暴力和我们的日常生活而战。”

就其本身而言，论坛在其社交网络上分享了一份声明：“在方济各会的露台上，我们反对一切暴力行为。今天的活动中发生的事情对方济各会的露台来说是陌生的。活动中发生的事件将与有关当局讨论以采取后续行动，因为我们管理着家庭氛围并说：#NOALAVIOLENCIA”。

Los integrantes de la banda Maskatesta se encuentran hospitalizados a causa de las agresiones. Fotos: Archivo web - Twitter

在社交网络上，几位乐队或 ska 音乐迷的人对发生的事情表示声援，并要求法律充分利用标签 #FuerzaMaskatesta 找到罪魁祸首。Los Paches等几个关于城市音乐的Facebook团体分享了这样的信息：“出于对伤者及其家人的尊重，我们以最专心的方式要求所有观众，不要传播敏感内容的图像，也不要传播敏感内容的图像，也不要传播敏感内容的视频。”

En redes sociales se utilizó el #FuerzaMaskatesta en apoyo a la banda. Foto: Twitter/ @AndyRLocutor

Salón Victori a的官方Facebook页面还提到：“对于昨天与我们的音乐家Maskatesta Oficial发生的事件，我们感到非常抱歉，我们知道这对他们来说将是艰难的时期，因此我们呼吁墨西哥SKA社区加入一个大型筹款活动来筹集资金用于 Maskatesta compas 的医疗费用！！！”。

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