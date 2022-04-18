学校的健康咨询：来自三个省的专业人员解释了他们如何实施这些咨询以及他们获得了什么结果

“什么是精液？”。

— “什么是月经？”。

— “我怎么不怀孕？”

那些羞愧而几乎在耳语中提出这些疑问的人是高中生。那些在有信心提出这些问题之后，听他们的人是在这些学校中组成全面健康咨询的专业人员。

在查科省查拉塔市三所学校工作的心理学家拉拉·阿尔瓦雷斯（LaraÁlvarez）说，随着时间的流逝，当与辅导员的关系得到加强时，“鼓励青少年讲述自己遭受的心理健康问题或暴力或家庭虐待的情况。”

中学综合健康咨询（ASIE）由国家卫生部于2015年设计，以应对男孩和女孩缺乏健康咨询的问题。学校是寻找他们并保证他们享有权利的空间。

Las asesoras chaqueñas enseñan cómo los y las adolescentes pueden cuidar su salud a través de juegos. (Imagen: gentileza Fiorella Mocca)

然后，在国家教育部的协调下，开始提议在不同的省份和学校实施。三年来，该提案一直是《预防青少年意外怀孕国家计划》的一部分，该计划以其缩写ENIA而闻名，该计划在12个省的36个省开展业务。在这一框架内，查科和胡胡伊的一些学校实施了咨询，尽管这些学校除了解决预防意外怀孕之外还有许多其他问题。

同时，内乌肯（Neuquén）不属于该计划的一部分，因为它不属于青少年怀孕率最高的司法管辖区，而这些司法管辖区已经制定了ENIA计划，因此建立了全面的青少年健康委员会。它始于大约 20 年前，不是现在所知的那样，而是像该国许多其他青少年健康诊所一样，作为医院中的一个空间；然后它转向了人们可以去寻找青少年的空间：学校。如今，有54所高中提供咨询。

简而言之，除了实施咨询或咨询服务的名称和框架之外，咨询或咨询服务还是中学内的空间，旨在让学生就自己感到的任何身体或情绪不适进行咨询，或就整体健康状况提出问题。由专业人员准备指导他们，并在必要时将他们转介给听取他们的意见并向他们提供信息的专家。

多拉·尼兹维茨基（Dora Niedzwiecki）解释说，在这些领域，“健康问题得到了广泛的解决，不仅来自身体疾病或痛苦，而且是为了确保他们充分利用和享受中学教育。”她是社会科学的教师、心理学家、硕士学位和博士，她与卡米拉·里奥斯·费尔南德斯一起出版了《ESI在行动中的内容》一书（Publishing Place）。

顾问是经过培训的卫生专业人员或社会工作专业人员，可以提供跨学科的倾听和支持。

这些空间对男孩和女孩生活的影响是巨大的。2018年，当Charata开始实施咨询时，“在我工作的每所高中中，都有4到5名怀孕学生。今天，这三所学校中只有一所，” 阿尔瓦雷斯说。她是该市开办的第 23 号高中和 19 号特别学校的顾问，以及位于距查拉塔 60 公里的特雷斯埃斯塔卡斯农村地区的第 171 号高中的顾问。

Estudiantes de la secundaria rural N.° 2 de La Almona, Jujuy, participan de una actividad de la asesoría de salud integral. (Imagen: gentileza Mariela Ríos)

就胡胡伊而言，“自2019年实施咨询以来，该省的少女怀孕率从19％增加到8％，” 省会附近小镇拉阿尔莫纳农村第二中学的健康顾问玛丽埃拉·里奥斯说。

此外，疫情对男孩和女孩的影响在这些领域找到了渠道。“今年，在我上学的第一天，在来和我交谈的六名学生中，有一人想知道自己的月经和有关女性身体功能的基本信息，还有五名学生感到痛苦和痛苦，他们的父亲、母亲、姐妹与生活有关的问题在大流行的背景下被禁闭”，内乌肯市普洛提尔市55省中等教育中心的顾问宝拉·吉劳多（Paula Giraudo）说。她是一名社会工作者，临时负责内乌肯省卫生部青少年司的工作。

Jujuy 的一所学校是如何运作的

每隔15天，里奥斯就会分配两个小时到有12名学生上学的学校。你乘坐两辆公共汽车，沿着一条小路走一公里半，当穿过它的溪流溢出时，这条路通常会被切断。“如果你知道会下雨，你必须计划并穿上衣服和鞋子才能更换。我们总是提醒孩子们，因为他们也来散步，” 里奥斯说。

当她下午 1 点到达时，男孩和女孩正在吃完午饭。这位顾问说：“我总是花点水果与他们分享这段时间，从而进行非正式的对话，从而产生信任的纽带，让我了解他们的表现如何。”

里奥斯还告诉他们，全科医生和营养学家将在何时访问学校，并与卫生工作者（一名长期负责卫生室的护士）进行沟通，他们可以求助于他们避孕或其他药物或紧急情况。

“当孩子有顾虑、想要信息或需要避孕时，他们通常会在上课时要求允许去洗手间，当别人看不见他们时，他们会去找我。里奥斯说：“有时候，他们会作为一个小组向我求婚，玩一种使用避孕方法或性传播感染的游戏。”

En una escuela de Jujuy, la asesora de salud Mariela Ríos explica a sus estudiantes cómo hacer un campo de látex con el que protegerse de las enfermedades de transmisión sexual. (Imagen: gentileza Mariela Ríos)

许多学生从未去过医院，当他们需要去医院时，他们经常要求你陪伴他们。她试图让他们找到另一个成年人作为他们的参考，以便他们获得自主权，但是如果没有人，她会陪伴。

警惕的眼睛也使检测疾病成为可能。里奥斯说：“当医生问他们时，他们从来没有伤害过任何东西。但是他们通常会告诉我，因为他们信任我。因此，当医生拜访我们时，我会提醒她：“几天前她摔倒了，膝盖受伤了”，“他晚上睡得不好”。

即将读完高中的学生还会问她该学习什么以及如何学习。里奥斯寻求信息并提供指导。

在疫情期间，他以虚拟方式工作，与卫生工作者进行了交流，（最重要的是）倾听了意见。他回忆说：“有时候他们打电话给我打招呼，问我在做什么，他们找我谈论他们的情绪和家庭关系，他们相信我他们无法与学校联系。他们还问我如何创建视频通话，或者他们如何互相交流。由于他们没有互联网，有时他们要我打电话给他们，以免浪费数据。”

查科的咨询

Vanina Ciucci 是一名社会工作者，拉拉·阿尔瓦雷斯是心理学家，菲奥雷拉·莫卡是营养学家。反过来，这三人是健康顾问，自2018年以来，他们在Charata组建了一个跨学科团队，陪同八所城乡中学。

“我们首先要完成这些课程，并协调学生去保健中心，那里有牙科、儿科、糖尿病控制和护理服务。然后，我们与医院联系，以便想要获得宫内节育器或皮下植入物的女孩可以接触到它们。在 COVID-19 疫苗接种期间，我们组织起来在学校接种疫苗，” Ciucci 说。

Un equipo integrado por una nutricionista, una psicóloga y una trabajadora social asesora en salud integral a estudiantes de ocho escuelas rurales y urbanas de Charata, Chaco. (Imagen: gentileza Fiorella Mocca)

顾问还强调了在正确的时间与男孩和女孩保持亲密关系的重要性：“许多青少年都能够获得植入物，重要的是要在他们决定时采取行动，靠近以确保能够进入。如果我们让那一刻过去，那么他们就会选择不照顾自己。总的来说，照顾落在女孩身上，因此我们坚持双重保护：避孕方法加上避孕套以预防性传播疾病。”

在实施咨询服务的主要困难中，专业人员强调某些机构缺乏私人空间。有时候，只有空间可以在走廊里放一张小桌子。阿尔瓦雷斯说：“在农村学校里，如果我没有空间，我就去后院。”

Mocca说，在这些领域，男孩和女孩 “希望从事全面的性教育（ESI）、环境和心理健康方面的工作，因为还没有鼓励教师谈论这些问题。”

反过来，专业人士一致认为，疫情的背景开辟了虚拟连接的可能性，并扩大了咨询公司的到来。莫卡说：“许多完成学业并在农村活动中工作的男孩和女孩在需要轮班、接受皮下植入物或因为忘记服用避孕药而继续以虚拟方式与我们联系或打电话给我们。”

虚拟性还允许不敢亲自讲述家庭暴力或痛苦情况的学生通过WhatsApp消息开始这样做。

内乌肯议会

Giraudo强调指出，在内乌肯，青少年综合健康咨询在某些戒律下运作（查科和胡胡伊咨询机构认同）：“咨询是自愿的，保密性是有保障的。我们总是告诉孩子，如果他们的父母、老师或教师问我们与他们交谈什么，我们就无法举报任何事情。”

Giraudo说，有时候是老师 “混淆了咨询的作用”。他解释说：“他们要求我们与一个男孩交谈，因为他是同性恋，因为他戴着绿色的围巾，因为他染了头发。我们向他们解释说，这个男孩与咨询无关，如果他受到骚扰，他必须进行小组干预，为此，有三位教学顾问工作得很好。”

También las consejerías de Neuquén se apoyan en juegos para asesorar sobre temas de salud a las y los adolescentes. (Imagen: gentileza Paula Giraudo)

咨询办公室处理年轻人提出的与他们的整体健康相关的问题：生活项目、性与感情、食物和营养、体育锻炼、吸烟、酗酒和吸毒、预防外伤和性传播感染等。

省政府青少年局局长强调说：“对于大众群体来说，学校是他们最后进入的公立机构。”这就是为什么这些委员会的工作如此重要：简单地提供及时和相关的信息，在人们需要时提及该领土现有的保健服务，并向它们提供支持，以便他们能够反思自己的做法。它还促进自主决策和自我照顾，并促进增强青少年的能力，使他们能够过上健康的生活和行使自己的权利。

吉劳多说，在这种情况下，男孩和女孩的饮食失调 “是一个问题，需要训练有素的医生在该省失踪。”

咨询服务是旨在改善青少年整体健康状况的Neuquén项目的三大支柱之一，该服务每周在每所学校亲自运营一次，为每个学校提供四个小时，并为喜欢他们的人保持虚拟渠道开放。全省还设有差异化的综合保健诊所，自2015年以来，还对青少年健康促进者进行了培训，以便在同龄人中传达信息。Giraudo说：“他们是在学校举办研讨会或进行干预的人。”

导演知道自己的权利并学会行使和主张这些权利，他继续说：“男孩们在干预中变得非常自信。例如，在一些学校，他们开始要求食堂提供适合患有腹腔疾病的学生的食物，或者陪同那些不鼓励向我们咨询堕胎或有食物问题的学生。”

当这种情况开始发生时，“老师和教师来找我们寻求帮助，因为他们不知道如何与知道自己权利的孩子一起工作。我们还与他们合作，研究当他们看到孩子在上学前抽烟或喝酒时割伤自己时他们能做些什么。例如，我们努力让他们看到这些孩子在寻求帮助，” Giraudo 描述道。

Niedzwiecki说，尽管这是 “保障获得我们国家宪法保护的权利的一种方式”，但许多中学仍然没有全面的青少年健康咨询。

出于这个原因，他坚持说：“你必须知道，在学校里有实现这一目标的细菌。也许，在与青少年的同情心中产生的守门员中，信任关系是必不可少的，这样他们才能分辨出自己正在发生的事情，他们的感受，咨询让他们担心的事情。这为成年人提供了一种可能性，即成年人可以陪伴，在不指明该做什么的情况下进行指导，并通过向右调整的信息来尊重他们的决定”。

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