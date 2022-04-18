Gaitanistas 自卫队在巴兰卡韦梅哈宣布枪支计划

Bogotá, marzo 18 de 2015.- Con un fuerte rechazo, el Centro Democrático en Norte de Santander, lamentó el atentado contra el candidato al Concejo de Cúcuta, por esa colectividad, Diego Villamizar Salinas, registrado el 11 de marzo a las 10:00 de la noche. (Colprensa)

4月18日，社会领袖奥斯卡·桑帕约（Óscar Sampayo）在其Twitter帐户上谴责准军事部队对桑坦德省巴兰卡韦梅哈几名公民的新威胁。这位政治学家展示了已经在该地区街头流传的小册子，并宣布了散布恐怖的计划。

根据威胁性小册子，哥伦比亚盖塔尼斯塔自卫队宣布了一项针对毒贩、“委内瑞拉小偷” 和据称与其他犯罪团伙合作者的手枪计划。

该案文载有一长串名单，列出了准军事和恐怖组织威胁要死亡的人，并指控他们在巴兰卡韦梅哈犯有暴力行为。

Amenazas Barrancabermeja

但是，他们不仅威胁其他罪犯，而且AGC向警察、Sijin和CTI的仆人宣战。根据 RCN Radio 的报道，由于指控的严重性，马格达莱纳·梅迪奥警察局开始搜寻散布该声明的人。

在小册子中，准军事人员给那些被威胁离开Barrancabermeja的人48小时，因为他们被认为是军事目标。

在一份声明中，CRY-GEAM 和 Magdalena Medio 社会环境参与和协商委员会拒绝并谴责了在巴兰卡韦梅哈发生的暴力行为。

签署组织表示，人们担心马格达莱纳·梅迪奥不同城市的谋杀案有所增加。

他们还谴责针对警察和SIJIN成员的指控，该机构必须对这些指控做出回应。”

“我们呼吁哥伦比亚政府当局和机构承担起保护生命和人权的承诺和责任。社会组织说，我们不希望在马格达莱纳·梅迪奥和巴兰卡韦梅哈再发生战争，不再有谋杀、绑架、流离失所和流亡。”

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