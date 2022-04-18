CJNG 的 “El Antiguo” 因储存武器而被判处 34 年徒刑

AGUILILLA, MICHOACÁN. 23ABRIL2021. Son cientos de personas que han salido de la comunidad del Aguaje, municipio de Aguililla, por la guerra entre dos grupos armados – Cártel Jalisco Nueva Generación y Carteles Unidos el apoderarse del territorio ha conllevado a que la localidad hoy sea considerada como “pueblo fantasma”. Si bien por parte del Gobierno de Michoacán se han realizado diversos operativos, ninguno ha sido exitoso debido a que los grupos delincuenciales desafían a las autoridades tumbando las acciones que realizan. Durante muchos meses, el Estado y la Federación han dejado en el olvido gran parte de Tierra Caliente, principalmente, Aguililla. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM

哈@@ 利斯科州新一代卡特尔（CJNG）成员胡利奥·塞萨尔 “N”、 El Antiguo 或 Antoni 因储存武器而被判处 34 年徒刑，因此他将继续被关押在位于纳亚里特皮克的 Cereso #4 “东北” 区。

共和国总检察长办公室以声明的形式报告了第二次作出的判决，因为单一法院推翻了定罪，因此下令恢复该程序。

“共和国总检察长办公室（FGR）通过有组织犯罪特别检察官办公室（FEMDO）与区域控制特别检察官办公室（FECOR）协调，因涉嫌犯罪而被判处34年徒刑。收缴枪支的罪行，” 依赖关系报告说。

根据 FGR 提供的信息，胡利奥·塞萨尔 “N” 于 2014 年在冈萨雷斯·加洛的 Tepatitlan-Yahualica 高速公路上乘坐一辆没有牌照的车辆时被捕，在那里他获得了 18 把手枪、六把长枪、六枚手榴弹和 3,379 个有用的子弹。

(Foto: Cuartoscuro) Margarito Pérez

他还获得了 4,392 克盐酸甲基苯丙胺、2,572 克盐酸可卡因和现金的保险，这在针对 CJNG 成员的过程中作为证据。

2020年5月，哈利斯科州联邦刑事起诉第四区法官因储存枪支、拥有专供陆军和武装部队使用的弹药筒以及无证携带枪支罪被判处34年徒刑。

由于法官的结论是，他打算将投保的麻醉品商业化，他还因为贸易目的持有危害健康罪而被判刑。

2020年11月，统一法院推翻了这些判决，导致新法官接管了对朱利叶斯·凯撒（Julius Caesar）的新审判，结果对被告作出了同样的判决。

(Foto: Reuters) REUTERS

“随后，在恢复原状之后，该案的法官再次对Julio “C” 作出了定罪，因为他对犯下上述罪行负有全部刑事责任，判处34年8个月监禁和2 000550天罚款。FGR报道说，他被关押在位于纳亚里特特皮克的 “西北” 第四联邦社会康复中心。”

联邦总检察长还报告说，恢复了对被认定为Marco “N” 的人的刑期，该人因绑架和携带专供武装部队使用的火器罪被判处53年徒刑。

Marco “N” 因参与 2013年9月在墨西哥州Tepotzotlán非法剥夺一个人的自由而受到赞扬，受害者在那里获救。

根据检察官办公室的报告，该当事人于2020年5月被定罪，但单一法院撤销了对该当事人的授权，并恢复了该程序。

FGR报告说：“一旦FGR遵守了这一命令，该案的法官再次对Marco “N” 下达了定罪，因为他在实施上述罪行时负有全部刑事责任，判处53年监禁和4,050天的罚款。”

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