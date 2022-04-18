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星期一 18 四月 2022
奇諾

CJNG 的 “El Antiguo” 因储存武器而被判处 34 年徒刑

Julius Caesar “N” 已经收到了类似的定罪，但单一法院下令恢复对他的诉讼

Newsroom Infobae

18 四月 2022
AGUILILLA, MICHOACÁN. 23ABRIL2021. Son cientos de personas que han salido de la comunidad del Aguaje, municipio de Aguililla, por la guerra entre dos grupos armados – Cártel Jalisco Nueva Generación y Carteles Unidos el apoderarse del territorio ha conllevado a que la localidad hoy sea considerada como “pueblo fantasma”. Si bien por parte del Gobierno de Michoacán se han realizado diversos operativos, ninguno ha sido exitoso debido a que los grupos delincuenciales desafían a las autoridades tumbando las acciones que realizan. Durante muchos meses, el Estado y la Federación han dejado en el olvido gran parte de Tierra Caliente, principalmente, Aguililla. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM
AGUILILLA, MICHOACÁN. 23ABRIL2021. Son cientos de personas que han salido de la comunidad del Aguaje, municipio de Aguililla, por la guerra entre dos grupos armados – Cártel Jalisco Nueva Generación y Carteles Unidos el apoderarse del territorio ha conllevado a que la localidad hoy sea considerada como “pueblo fantasma”. Si bien por parte del Gobierno de Michoacán se han realizado diversos operativos, ninguno ha sido exitoso debido a que los grupos delincuenciales desafían a las autoridades tumbando las acciones que realizan. Durante muchos meses, el Estado y la Federación han dejado en el olvido gran parte de Tierra Caliente, principalmente, Aguililla. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM

哈@@ 斯科州新一代卡特尔（CJNG）成员胡利奥·塞萨尔 “N”、 El Antiguo 或 Antoni储存武器而被判处 34 年徒刑，因此他将继续被关押在位于纳亚里特皮克的 Cereso #4 “东北” 区。

共和国总检察长办公室以声明的形式报告了第二次作出的判决，因为单一法院推翻了定罪，因此下令恢复该程序。

“共和国总检察长办公室（FGR）通过有组织犯罪特别检察官办公室（FEMDO）与区域控制特别检察官办公室（FECOR）协调，因涉嫌犯罪而被判处34年徒刑。收缴枪支的罪行，” 依赖关系报告说。

根据 FGR 提供的信息，胡利奥·塞萨尔 “N” 于 2014 年在冈萨雷斯·加洛的 Tepatitlan-Yahualica 高速公路上乘坐一辆没有牌照的车辆时被捕，在那里他获得了 18 把手枪、六把长枪、六枚手榴弹和 3,379 个有用的子弹

(Foto: Cuartoscuro)
(Foto: Cuartoscuro)Margarito Pérez

他还获得了 4,392 克盐酸甲基苯丙胺、2,572 克盐酸可卡因和现金的保险，这在针对 CJNG 成员的过程中作为证据。

2020年5月，哈利斯科州联邦刑事起诉第四区法官因储存枪支、拥有专供陆军和武装部队使用的弹药筒以及无证携带枪支罪被判处34年徒刑。

由于法官的结论是，他打算将投保的麻醉品商业化，他还因为贸易目的持有危害健康罪而被判刑。

2020年11月，统一法院推翻了这些判决，导致新法官接管了对朱利叶斯·凯撒（Julius Caesar）的新审判，结果对被告作出了同样的判决。

(Foto: Reuters)
(Foto: Reuters)REUTERS

“随后，在恢复原状之后，该案的法官再次对Julio “C” 作出了定罪，因为他对犯下上述罪行负有全部刑事责任，判处34年8个月监禁和2 000550天罚款。FGR报道说，他被关押在位于纳亚里特特皮克的 “西北” 第四联邦社会康复中心。”

联邦总检察长还报告说，恢复了对被认定为Marco “N” 的人的刑期，该人因绑架和携带专供武装部队使用的火器罪被判处53年徒刑

Marco “N” 因参与 2013年9月在墨西哥州Tepotzotlán非法剥夺一个人的自由而受到赞扬，受害者在那里获救。

根据检察官办公室的报告，该当事人于2020年5月被定罪，但单一法院撤销了对该当事人的授权，并恢复了该程序。

FGR报告说：“一旦FGR遵守了这一命令，该案的法官再次对Marco “N” 下达了定罪，因为他在实施上述罪行时负有全部刑事责任，判处53年监禁和4,050天的罚款。”

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