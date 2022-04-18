厄瓜多尔警方在前往比利时的香蕉集装箱中发现了2.4吨可卡因

内政部宣布，厄瓜多尔警方查获了 2.4吨可卡因，这些可卡因藏在将运往比利时的加工香蕉容器中。警方消息人士称，这种生物碱在当地的价值为500万美元，在国外的价值为9200万美元。

在管制程序中，禁毒人员将货物分开进行检查，在训练有素的狗的帮助下进行检查时，他们 发现了 31 个标有毛绒动物标志的麻袋，藏在塑料袋中。在这些包裹中，存放了2,461包可卡因。 该机构在其Twitter帐户上表示，上周日，其狗I ro 嗅探了允许缉获2.4吨可卡因的货物。

这一发现是在检查一批加工香蕉时发现的，这批香蕉正准备从基多西南部瓜亚基尔的一个港口出口，该港口可通往太平洋。行动结束后有一人被捕。他是一家 chifle 制造公司（一种用香蕉制成的油炸物，在厄瓜多尔用作装饰品或零食）的法定代表人。这些可卡因包藏在 chifle 袋里。chifles 公司位于瓜亚基尔。

这种药物装在 2461 个包装纸中，藏在香蕉纸箱中，香蕉是厄瓜多尔最重要的农产品出口产品之一。根据厄瓜多尔国家警察局的数据，在比利时安特卫普降落后，共有2400万剂药物被阻止到达国际市场的目的地。

到@@ 2022年为止，已经缉获了34吨生物碱，而在2021年同期，已截获了18吨生物碱，几乎占其中的一半。仅海上就缉获了25吨，是去年同期记录的12吨的两倍。

国家警察还在瓜亚基尔以南的圣玛莎1号地区发现了一个储存毒品的仓库。除了一架无人机，两把枪，三种信号抑制剂，弹药，手枪和秤外，还发现了150包可卡因。一名厄瓜多尔公民被捕。

厄瓜多尔位于哥伦比亚和秘鲁之间。但是，根据国际毒品政策联合会（IDPC）的数据，如今，哥伦比亚和秘鲁的产量在该地区仍然是剩余的。近年来，墨西哥和危地马拉的产量有所增加，领先于该地区的数字。

厄瓜多尔面临着大规模贩毒和与毒品有关的暴力。 该国去年关闭，每10万居民中有14人死亡，与2020年相比几乎翻了一番。

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