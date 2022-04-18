“BIOS。梅赛德斯·索萨（Mercedes Sosa）”：关于拉丁美洲最具标志性的声音之一的特别节目现已在Star+上发布

特别回顾了这位伟大的阿根廷歌手兼作曲家的工作和社会承诺。(Star Plus)

4月15日，Star+ 独家推出了一部新的《Bios》。标志着你的生活，献给梅赛德斯·索萨。如果你不知道， B ios 是一次迷人的旅程，通过年轻编年史家的好奇眼光，穿越拉丁美洲偶像的生活和工作，并获得独家资料。

BIOS。标志着你的生活，本章专门介绍这位用音乐代表拉丁美洲自由理想的女人，并附有关于她的家人，同事和亲密朋友的轶事。走向亲密关系的揭示之旅，以及在独裁，流亡和审查制度时期重新发现这位阿根廷歌手。

梅赛德斯·索萨是阿根廷民间传说中最重要的歌手之一 。从一开始我就很清楚他的音乐是为人民准备的。他参加了名为Nuevo Cancionero的运动，这是一次音乐和文学相遇，是阿根廷60年代和70年代音乐史上的关键。

B ios 的这一章重构了 La negra、La m ama grand e 和 La voz de la tierra mecha 的故事 ； 正如他们亲切地告诉海德·梅赛德斯·索萨或梅赛德斯·索萨的那样。 这个两小时的剧集通过认识和陪伴她的人的证词，无论是在她获得最大认可的时刻，还是在最黑暗和最痛苦的时刻，都提出了一段揭示这位歌手兼作曲家的亲密关系和重新发现的旅程；使她的世界观，她的音乐剧遗产和她对政治、爱情、音乐和生活的看法。

这个故事的导演是阿根廷歌手兼作词人亚伯·平托斯（Abel Pintos）。他的职业生涯始于童年，灵感来自梅赛德斯和其他歌手的音乐，但这是她的录音带，在五岁时就使他眼花azz乱。

由国家地理原创制作公司制作的纪录片系列重现了拉丁美洲流行文化中最杰出人物的历史。 本章加入了查理·加西亚、路易斯·阿尔贝托·斯皮内塔、亚历克斯·洛拉、安德烈斯·卡拉玛罗、古斯塔沃·塞拉蒂、Café Tacvba 和 Aterciopelados 的传记。

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