亚特兰大与萨塔帕和穆里尔一起落入了海拉斯·维罗纳，并承诺了他们参加欧洲锦标赛的资格

Soccer Football - Europa League - Quarter Final - Second Leg - Atalanta v RB Leipzig - Stadio Atleti Azzurri, Bergamo, Italy - April 14, 2022 Atalanta's Duvan Zapata REUTERS/Daniele Mascolo

在欧罗巴联赛四分之一决赛中淘汰RB Leizipg之后，亚特兰大希望在第33场比赛中重返意甲对阵海拉斯·维罗纳的胜利之路。

自3月20日以来，由吉安·皮耶罗·加斯佩里尼（Gian Piero Gasperini）领导的球员一直没有在意大利联赛中获胜，当时他们在第30场比赛中以最小的差异击败了博洛尼亚，穆斯塔法·西塞得分。

从那一刻起，贝加莫队在主场3-1和2-1对阵萨索洛的比赛中连续两次失利意大利联赛。

此外，亚特兰大从一开始就拥有杜万·萨帕塔（DuvánZapata），而路易斯·费尔南多·穆里尔（Luis Fernando Muriel）则开始担任替补席位，因此需要加起来，以免失去欧洲的位置。

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在最初的几分钟里，两支球队都非常活跃，在杜万·萨帕塔传给向左射门的鲁斯兰·马利诺夫斯基之后，五支球队将是第一次机会，但洛伦佐·蒙蒂波小心翼翼地避免门廊掉下来。

一分钟后，杜万·萨帕塔（Duván Zapata）在哥伦比亚人首先连接的何塞·路易斯·帕洛米诺（JoséLuis Palomino）左侧的十字架后接近，但足球比赛结束了。

在 24 分钟的比赛中，在达科·拉佐维奇的交叉之后，马科斯·法拉奥尼将球撞在棍子上，海拉斯·维罗纳有了明确的进球选择。

26 分钟时，海拉斯接近第一场比赛，此前詹卢卡·卡普里亚里（Gianluca Capriari）的任意球右翼撞向了水平。在 Gio Simeone 传球之后，访客的 10 人将再次成为主角，后者在地面向左击中了他，但胡安·穆索救了亚特兰大。

但是，在去更衣室之前，海拉斯会通过费德里科·塞切里尼开设账户，费德里科·塞切里尼在吉奥·西蒙尼（Gio Simeone）的十字架后开户。该目标必须由VAR进行审查，以分析中后卫的位置。

在补给期间，杜万·萨帕塔（DuvánZapata）在右射门使守门员偏离海拉斯之后可以选择，但法官没有给出角球。

海拉斯·维罗纳的第二个进球将在 Teun Koopmeiners 在伊万·伊利奇射门后自己进球后的 54 分钟内出现，足球击中了荷兰人的腹部进入球门。

随着比赛的两个进球下降，加斯佩里尼将路易斯·费尔南多·穆里尔送到了球场上，他在剩下的几分钟内无能为力，在折扣方面，海拉斯·维罗纳比亚特兰大接近第三名。

但是，82 分钟后，乔治·斯卡尔维尼在向戴维德·扎帕科斯塔的区域交叉后以 2-1 领先，让亚特兰大重返比赛。

在这次失利中，亚特兰大在意甲排名第八，比下赛季在欧罗巴会议联赛中排名第六的拉齐奥落后51分五分。

下周六，杜万·萨帕塔（DuvánZapata）和路易斯·穆里尔（Luis Muriel）的球队将在意甲联赛的第34场比赛中与威尼斯对战，他们必须赢得胜利才能结束连胜。

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