一场让人们为死亡做好准备的真人秀？孔雀会成功的

许多真人秀改变了人们的生活，但是《瑞典死亡清洗的温柔艺术》非常特别，改编自瑞典作家玛格丽塔·马格努森（Margareta Magnusson）2017年的同名畅销书。但是，目前，NBC Universal 的孔雀已经委托制作了同样的无剧本系列。

根据孔雀的说法： “该系列将出演一位 '瑞典清洁工'，他将帮助人们组织和揭开自己的房屋、生活和人际关系的神秘面纱；让他们在享受生活的同时为死亡做准备。”

Peacock es un servicio de video bajo demanda estadounidense por Internet. (NBC Universal)

《纽约时报》将这本书描述为 “一本关于如何在死前减少物品的手册，这样它们就不会给家人带来负担。”

美国全国广播公司环球电视台和流媒体公司非剧本内容执行副总裁罗德·艾萨说：“在这个系列中，观众将踏上诚实而激动人心的旅程，因为他们看着普通人克服最糟糕的恐惧，发现他们真正的内心是谁。”他说：“我们希望我们富有同情心和充满活力的系列能够激发每个家庭的对话，打破围绕死亡率和放手的严酷现实的污名。”

Margareta Magnusson, autora del best seller “The Gentle Art of Swedish Death Cleaning". (Foto: suministrada)

Poehler 补充说：“瑞典死亡清洗的温柔艺术提醒我们要专注于真正重要的事情，我们找不到比孔雀更好的团队来完成这一旅程，” 他还将讲述每一集。

尚未当选的瑞典死亡清洁工 “在发现并撤消数十年的收藏时，他们将把每个房屋颠倒过来。 凭借其明显的瑞典敏感性，他们使每个人都摆脱了生活的混乱，并允许他们将最宝贵的回忆传递给亲戚、朋友或邻居。一路上，观众将与每个人一起旅行，因为他们会记住自己曾经是谁，发现自己应该是谁，并导航他们想如何被记住”；制片人总结道。

"El arte sueco de ordenar antes de morir", es un libro través del cual se aprende a dejar los asuntos en orden antes de la muerte. (Amazon)

该系列由环球电视台另类工作室联合制作。Poehler 和 Kate Arend 将与柯林斯、迈克尔·威廉姆斯、罗伯·埃里克和雷娜塔·伦巴多一起担任执行制片人。马格努森还将与简·马格努森、斯蒂芬·莫里森、王菲· 斯台普顿和苏珊娜·李一起担任执行制片人。

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