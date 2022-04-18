一家公司将不得不向前雇员支付45万美元用于惊喜的生日聚会

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想为同事举办一场惊喜派对吗？再想一想，因为俗话说：“没有好事可以不受惩罚。”这就是肯塔基州（美国）一名男子的前雇主在收到该男子的诉讼时的感受，该男子声称在他的惊喜派对中遭受了惊恐发作。

29 岁的凯文·伯林在肯塔基州卡温顿的 Gravity Diagnostics 担任实验室技术员，当时他的同事决定在 2019 年 8 月的某一天午餐时间庆祝自己的生日。

柏林说，庆祝活动结束后，由于不必要的关注，他遭受了惊恐发作，第二天，在紧张的事件之后，他被重力诊断解雇了。根据《纽约邮报》看到的法律文件，他后来对该公司提起了赔偿诉讼。

柏林的律师托尼·布赫告诉当地电视新闻频道 WKRC：“由于他对生日庆祝活动的回应，经理们开始给他带来困难。”“实际上，他们指责他偷走了同事的快乐。”

据称，柏林在 2018 年首次加入公司时曾要求办公室经理不要为他举办生日聚会。

但是，经理 “忘记” 了他的要求，办公室的庆祝活动仍在继续，这导致了柏林的恐慌发作。该男子说，他被迫逃到自己的车里，在那里他花了一个小时试图康复。

Kevin Berling había pedido a sus compañeros y jefes que no le festejaran su cumpleaños cuando entró en la empresa

第二天，该公司的老板与柏林举行了一次会议，向他询问自己的行为。那起事件引发了第二次恐慌发作。

不到一周后，柏林被重力诊断公司开除，老板们告诉他，他们 “担心他会生气甚至可能变得暴力”。

随后，实验室技术人员错过了参与COVID大流行期间发生的Gravity Diagnostics快速增长的一部分。据《独立报》报道，当时，一些员工的收入增长了 300％。

然后，被解雇的工人在肯顿县提起诉讼，要求赔偿和赔偿收入损失。

布赫告诉 WKRC，他的委托人不可能变得暴力，他说他在两次惊恐发作中只是 “使用应对技巧冷静下来”。

上周五，由12人组成的陪审团一致同意柏林，这样，该公司必须向他赔偿45万美元。

根据法院的说法，这笔金额包括 12万美元的工资和福利损失，30,000美元的未来工资，以及300,000美元用于 “过去，现在和未来的精神痛苦和痛苦，精神痛苦，羞辱，羞辱和丧失自尊心”。判决有利于柏林。

马利解释说，该公司否认有任何歧视，并表示没有被告知员工的焦虑问题，它将提出上诉。

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