一名指挥官和他的妻子在华雷斯城被枪杀：四名官员被杀

州检察官办公室报道，本周日，枪手在奇瓦瓦州华雷斯城枪杀了奇瓦瓦州北部国家调查局战术行动组指挥官埃塞基尔·伊曼纽尔·奥尔蒂斯·菲耶罗和他的妻子玛丽亚·维安尼·加尔万·桑多瓦尔。

该机构在一份声明中说：“总检察长办公室（FGE）谴责了国家调查局战术行动司令伊曼纽尔·埃泽基尔（Emmanuel Ezequiel O.F.）今天早上在即将登车时遇害的狡猾袭击。”

根据所提供的资料，事件发生在星期天上午大约6时40分在Fronteriza殖民地的Cananea和Isla Cedros街上，“奥尔蒂斯指挥官被子弹打死”。

该公告说：“这名军官被留在一辆白色的 Silverado（面包车）上，上面有几处枪伤，” 该公告还指出，袭击的第三名受害者是一名妇女受伤。





同样，检察官办公室报告说，事件发生后，通过与市公安局的联合行动，逮捕了三名涉嫌参与事件的人，并保证它将采取行动，直到 “最后结果”，抓获所有涉案人员并将这些人带走。对正义负责”。

就在星期六，该州高速公路上的另一起武装袭击造成五人死亡，其中两人是部长级警察和一名INM代表。

根据官方消息来源，一群武装杀手直接向一辆车开枪，车上有新卡萨斯格兰德斯国家调查局局长亚历杭德罗·多明格斯·卡布里亚莱斯、三名特工和国家移民局代表洛伦佐加布里埃尔·皮科·埃斯科巴正在旅行。

该事件发生在 18:00 左右。FGE详细说明了特工击退了侵略，但这还不够，因为他们被杀了。国家调查局、国务公安秘书处、国民警卫队和墨西哥陆军开展了一项行动，以查明肇事者。

同样，警方调查员、检察官办公室特工、专家和分析人员也开始就此案开展工作和诉讼，目的是澄清这一狡猾的罪行。

“总检察长办公室对这一事实深表遗憾，并将采取必要行动，确保它不会逍遥法外。此外，面对如此令人遗憾的损失，它表示声援家人、朋友和同事。”

在洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）的领导下，墨西哥在2021年记录了33,315起凶杀案，20 19年有34,690名谋杀受害者，2020年有34,554名谋杀受害者。在今年前两个月，该国累积了4,697起故意杀人案，其中282起发生在奇瓦瓦州。

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