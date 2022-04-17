尤兰达·马丁内斯去新莱昂州找工作后失踪了

26岁的@@ 尤兰达·马丁内斯（Yolanda Martinez）自3月31日起失踪，此前他最后一次出现在新莱昂州圣尼古拉斯的克雷塔罗选区殖民地。

根据他父亲杰拉尔多·马丁内斯（GerardoMartínez）的陈述，关于约拉纳达（Yolanada）活动的最后一件事是，他待在祖母在圣尼古拉斯的房子里睡觉，然后从那里去找工作。

她的父亲声称Yolanda对工作申请感兴趣，但他说他不知道该公司是位于圣尼古拉斯地区还是位于另一个地区。

但是，当他们在家人和熟人的帮助下发现了一段视频，其中她被抓到走在街上时，有关Yolanada的新线索播出了。

在这段视频中，您可以看到约兰达（Yolanda）早上 11:00 在克雷塔罗选区殖民地的街道上行走的身影。但是，仍然不知道他去了哪里或这次事件之后发生了什么。

Yolanda buscaba un trabajo (foto: Captura de pantalla)

搜索表显示，这名年轻女子失踪时穿着黑色条纹上衣、黑色牛仔裤和运动鞋。

杰拉尔多·马丁内斯在AC（CADHAC）的公民支持人权组织（CADHAC）的视频中说，他希望他们 “认真对待我的搜索，认真对待我并得到跟进，等待她回来。”

尤兰达的姐姐还对当局表示不满和愤慨，因为尽管她拥有进行搜索所需的高科技和资源，但她是在没有该实体政府帮助的情况下发现了两个视频的人。

“一个没有汽车，没有一部只有我姐姐心中的非常现代的手机的人不可能在寻找可能来自我姐姐（...）的证据，而你却拥有如此多的技术，装有这么多安全摄像头的小猪球的豪华车（...）找不到任何东西，”尤兰达的姐姐写道。

事实是，由于该实体内发生了一系列妇女失踪，新莱昂州正经历着艰难时期，因为仅在2022年第一季度，就至少发出了18次警报，要求该实体中的年轻人失踪，其中包括12至15岁的未成年人年龄，我们已经能够找到至少10个。

Los casos de desaparición en Nuevo León han indignado a la sociedad (Fotos: Instagram / @debanhi.escobar // Twitter/@barbsmakeupac)

其中，有两个案例经受住了：玛丽亚·费尔南达·孔特雷拉斯·鲁伊斯的案件和Debanhi Susana Escobar Bazaldua。

据报道，27岁的玛丽亚·费尔南达（MaríaFernanda）于 4月3日在蒙特雷的拉阿罕布拉附近失踪，当时她在与朋友见面后告诉家人，她将在阿波达卡停下来陪同一个想买车的朋友。之后，他的下落一无所知。

不幸的是，到4月7日，当国家检察官办公室的人员进入家人已经报告的同一地区的一所房屋时，他的尸体被发现，发现玛丽亚·费尔南达（MaríaFernanda）死气沉沉的尸体，头部受到严重打击。

就德班尼·埃斯科巴（Debanhi Escobar）而言，她自4月9日起在新莱昂州埃斯科贝多市与一群朋友一起参加聚会后一直失踪。

尽管他的父亲说地区州长塞缪尔·加西亚（Samuel García）一直在关注他的进展，但到目前为止，对FGE进行的调查知之甚少。

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