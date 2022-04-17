在 TikTok 上风靡一时：工人们面临挑战，要求他们在耶稣受难日背诵休息的信条

在复活节，你可以去旅行并返回家乡，在那里你分享宗教节日，他们也是从工作压力中休息的时候。不仅如此，有些人还设法要求休假，尽管并非所有雇主都没有先通过考试就屈服于该申请。TikTok 上的一段病毒视频就是这种情况，在该视频中，有工作的员工被要求唱出信条，以便在耶稣受难日休息。

它发生在墨西哥，并且在社交网络上已经风靡一时。该片段显示了作为公民查理·马爹利（@ charli_m artell）的雇主及其员工在周五要求休息一天。但是，马爹利称那些要求度假的人为 “无神论者”，因为他们不想在假期里工作。

EL RETO DEL CREDO

这就是为什么他有一个巧妙的想法：他们通过信件背诵信条，不要口吃，以便他知道他们是信徒还是知道此时正在庆祝什么。如果挑战成功，那就休息了。但是，他意识到大多数人都没有意识到这句话，更不用说了，以至于他们开始嘲笑自己的神经。

他们既没有通过小组测试，也没有通过个人测试。有些人停留在句子的中间，另一些人忘记了经文。结果，他们没有通过任何测试，并认为他们应该在第二天工作。但这完全是个骗局，因为上周五老板告诉他们，面对工作环境中的日常压力，放松他们是一种动力，这让他们感到惊讶。

员工休息了一段时间，他们现在将为信条实习，并开始欣赏这些假期对其他公民的意义。

他们向工作场所的员工提出挑战，要求他们背诵圣周的信条，在耶稣受难日休息。视频：TikTok/ @charli_martell。

INTERÚTS 说了什么？

尽管这种方法充满好奇心和病毒性，但在社交网络中引起了分裂，有些人将信条的使用描述为过度，而另一些人则幽默地接受了这种信条：

-“我会唱歌：'无论你走到哪里，我都会蒙上眼睛去'，他们没有说出他们必须说哪些信条”，

-“你是我的信条，天堂，紧紧抓住我，我的好运三叶草”

-“他们本来可以实现的，而且确实如此。我在工作中，他们告诉我们死的是你的亲戚，我说：'是的，他是所有人的父亲'”

-“但是，我的耶稣为我们的假期而出生和死亡。我为什么不喜欢它？”，

-“我是无神论者，但我从5岁起就一直是信条”

-“上帝不是嘲弄的理由，但的确，像圣诞节一样，他们只把这些假期当作休息”。

什么是病毒视频

如果你不熟悉这个概念，病毒视频是在几个人通过社交网络通过互联网分享和喜欢之后变得流行的视频网络、在线服务或 YouTube 等专业网站。

它之所以被共享和 “喜欢”，是因为它会引起轰动，并对那些看到它或被认同情况的人产生影响。这会导致他们将其传播给所有熟人，然后他们反过来与自己的近距离圈子依此类推，直到剪辑达到数百万次观看。

病毒视频可以包含各种类型的内容，包括幽默，情感甚至悲剧。尽管悲剧性内容通常会伤害易感性，但恰恰是这些内容在短时间内获得最多复制品和分享的内容。

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