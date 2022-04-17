视频：“是的，但如果他们留住我”，马特奥·卡瓦哈尔对有关他的婚姻的问题的回答

马特奥·卡瓦哈尔（Mateo Carvajal）参加了2017年在卡普卡纳（Cap Cana）举行的 “超级人类” 挑战赛后广为人知，在那里他赢得了真人秀和该版本主持人梅丽娜·拉米雷斯（Melina Ramírez）的核心。但是，这对夫妻的关系在2019年生下了他们命名为萨尔瓦多的儿子后不久就结束了。

paisa在社交网络上引起了人们的评论，因为他的外表对某些女性来说非常惊人，但是，其他人则批评他身上有纹身的数量以及对长子的成长经历，这表明他对孩子的爱是无与伦比和无法估量。

在结束与梅丽娜·拉米雷斯（MelinaRamírez）的关系两年后，这位运动员于2021年10月26日证实了与斯蒂芬妮·鲁伊斯（StephanieRuíz）的关系，当时他试图对媒体隐瞒自己的关系，但在他的社交网络上分享的不同帖子透露了他对女商人的新爱。

2月23日，证实这对夫妻已经结束，但是，这持续了很短的时间，他们决定给自己一个新的机会。

在一轮 “问答” 中，健身模式解决了他的追随者的一些担忧，其中他们问他是否考虑过与新伴侣结婚的问题，他回答说他会在一种情况下这样做。

这位@@ 有影响力的人通过他的 “InstaStories” 说：“如果他们要留住我，是的，否则，不会。”

他回答的另一个答案是关于萨尔瓦多如何与斯蒂芬妮·鲁伊斯相处，这个问题在与追随者的互动中反复出现，他非常热情地回答：

内容生成器透露：“只是那个瘦小的男人更调情，他看见了她，扔了吻她，看着她，但是好吧，我们设定了一定的限制，我们给了爸爸一个爸爸的位置。”

以下是 Mateo Carvajal 的答案 ：

有影响力的人为能够结婚设定了条件

这些反应很快出现在社交网络上，因为娱乐门户网站 “Rechismes” 负责复制paisa所表达的内容，该出版物的观看次数已超过24万次，获得了6,000多个赞，以及数百条引发嘲弄的评论，因为他们认为他不需要它，与他的想法相反，他喜欢被问到这类问题，因为他觉得这些问题很有趣。

其他评论是：“哈哈哈，你认为Mateo需要你留住他，很明显，他不想结婚，你正在受苦”；“他喜欢所有的问题，他跟着绳子走出盒子”；“那家伙知道如何打开DoñaMartha和DoñaAmparo”；“他们不拖延是离开那些老妇人 camanduleras 给他棒”；“至少他是真诚的，不像其他人”；除其他外。

2021年8月，派萨开始在他的Instagram故事中进行互动，标题为 “我在想什么...”，后来，他回应了一条用户的消息：“萨尔瓦多与母亲的男朋友分享”。

就在那时，这位运动员强调说，他没有问题，因为他尊重儿子。“在这里，只要你的儿子受到尊重，因为一切都很好，爸爸只有一个，但是我没问题。”

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