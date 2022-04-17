Universitario vs Alianza Lima：在纪念体育场的滨海艺术中心进行的疫苗接种只能在早上7点至11点参加足球经典赛

14/09/2020 Campaña de vacunación contra la gripe en Perú, en el marco de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL MARIANA BAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

健康社会保障局（EssaLUD）通过一份声明告知整个社区，Ate区Monumental 体育场滨海艺术中心的疫苗接种将在4月17日星期日更改其开放时间，德波特斯大学与秘鲁足球经典赛之间的秘鲁足球经典赛 Alianza Lima。

国家实体具体指出，纪念体育场外的注意力将在早上7点至11点进行。

尽管略有变化，但他表示疫苗接种将于4月18日星期一恢复，通常的时间表从早上7点到晚上7点。

同样，该机构提醒民众，免费电话线107可以回答有关该地区变化和疫苗接种过程的任何询问。

La comuna busca impulsar el cumplimiento del Esquema Nacional de Vacunación y sensibilizar a la población sobre la importancia de las vacunas. ANDINA/ Municipalidad de Lima

其他机构的疫苗接种保持正常的时间表

此前，他们从Essalud表示，疫苗接种普拉亚米勒（JesúsMaría），圣伊西德罗·拉布拉多（圣安妮塔），北广场（独立），苏尔基洛市政体育场，Al jovín（塞尔卡多·德利马），圣博尔哈体育中心和圣伊西德罗市政体育综合大楼将于周日上午7点至晚上7点参加。

值得一提的是，在九次疫苗接种中，第四剂 COVID-19 疫苗将适用于接受第三剂疫苗后至少 5 个月大的70岁以上人群和免疫抑制患者。

对于 12 至 17 岁的儿童，他们将能够酌情完成三剂疫苗接种计划，而 18 岁及以上的人群可以开始或完成疫苗接种。

在同样的背景下，EssaLUD告诉社区，5至11岁的学龄儿童将能够视情况进行疫苗接种以接种第一剂或第二剂疫苗。所有人必须携带身份证才能进行相应的登记。

Nuevo centro de vacunación en Surco. Foto: ANDINA

普通社区的疫苗接种点

EssaLUD 向社区通报了接种 COVID-19 疫苗的要点是什么。为此，他列出了在运行时间进行免疫接种的中心清单。其中包括：

赛马广场（圣地亚哥德苏尔科）、萨尔瓦多别墅体育中心（VES）、坎波德马尔特（Jesús María）、Huiracocha 区域公园（圣胡安德卢里甘乔）、辛奇罗卡（Comas）区域公园、奥兰泰坦博市政体育场（Ate）、帕查库特克市政体育场（查克拉卡约）和钱卡斯·德·安达瓦拉斯体育场（圣安妮塔）。

Lima On：

IPD圣胡安德米拉弗洛雷斯（圣胡安德米拉弗洛雷斯），路易斯·加尔韦斯奇波科体育场（巴兰科）和赛马广场（圣地亚哥德苏尔科），安德烈斯·阿韦利诺·卡塞雷斯体育场（玛丽亚·德尔·特里温福别墅）等。

北利马：

Mayta Capac Park（圣马丁德波雷斯）、辛奇罗卡区域公园（Comas）和普恩特彼德拉体育中心（普恩特彼德拉）、北广场（独立城）和塞萨尔瓦列霍大学（洛斯奥利沃斯）。

被利马包围：

Campo de Mars（Jesús María）、维德纳（圣路易斯）、Huiracocha 区公园（圣胡安德卢里甘乔）和塞萨尔·瓦列霍大学（圣胡安德卢里甘乔）。

东利马：

奥兰太坦博市政体育场（Ate）、钱卡斯·德·安达韦拉斯体育场（圣安妮塔）、帕查库特克体育场（查克拉卡约）、巴伯恩斯兵营（埃尔阿古斯蒂诺）、圣安德烈斯教区（Ate）、国立农业大学（拉莫利纳）等。

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