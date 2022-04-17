Universitario vs Alianza Lima Lima Live goalPeru 每分钟在巨大的体育场秘鲁经典赛 10 联赛 1 阵容结果摘要

体育大学和 Alianza Lima 将在本周日（4 月 17 日）面对面，参加西甲 1 Apertura 锦标赛的第十场比赛日。

两支球队的生活方式不同，但他们有一个共同的目标：获胜。该承诺将在 Ate Monumental de Ate 体育场播放，并将以 GOL PERU 信号的传输以及 Movistar Play 和 Infobae 网站上的直播为特色。

体育新闻大学

Deportes 大学在库马纳城体育场回来并以 2-1 Ayacucho FC 击败阿亚库乔足球俱乐部之后，实现了这一充满士气的承诺。埃尔南·诺维克和安迪·波罗的进球使 “U” 的所有粉丝都振作起来。此外，他们达到了16分，并且还活着争夺锦标赛第一名。

“我们正在评估我们将使用哪种类型的系统。我一直说我努力适应我的球员和对手的特征。幸运的是，我们之前使用过不同的系统，甚至在比赛中我们也因不同的战术主题而异。有时候它对我们有用，” 梅伦格斯的教练阿尔瓦罗·古铁雷斯在经典赛前说。

“我认为 Alianza 是一支庞大的球队，拥有一支很棒的阵容。尽管它的力量没有反映在积分榜上，但在经典赛中却完全消失了。这是我第一次在秘鲁执导经典作品，但这不是我第一次执导经典作品，” 体育大学的教练在新闻发布会上补充说。

Alianza Lima 新闻

就阿利安扎·利马而言，他们在西甲和美洲解放者杯中都面临双重竞争，他们连续两次击败河床（1-0）和科洛·科洛（2-1）。但是，在西甲联赛中，由于埃尔南·巴科斯（HernánBarcos）的进球，他们以与UTC的微小差异获得了胜利，从而重新获得了胜利。这样，蓝白阵容增加了 8 点积分，在锦标赛中排名第 13

“我们身体状况良好，我很痛苦，但没有什么能阻止我参加比赛。前锋埃尔南·巴科斯在新闻发布会上说：“痛苦在我的腿上，不管在哪里，因为以后他们会找我的，但我希望能顺利参加比赛。”

“我们必须更加努力地工作，尤其是从头开始，才能相信我们可以在本周日打出一场好比赛并取得不错的成绩。我们度过的那一刻令人不舒服，因为我们知道我们可以付出更多，但我们无法保留，” 蓝白攻击者补充说。

大学 vs Alianza Lima：世界各地的时间表

秘鲁：下午 3:00

厄瓜多尔：下午 3:00

哥伦比亚：下午 3:00

墨西哥：下午 3:00

阿根廷：下午 5:00

智利：下午 5:00

美国（佛罗里达州）：下午 4:00

西班牙：晚上 10:00

大学 vs Alianza Lima：可能的阵容

大学：何塞·卡瓦洛；阿尔多·科佐、费德里科·阿隆索、内利尼奥·奎纳、伊万·桑蒂兰；格尔森·巴雷托、安吉尔·卡耶塔诺、皮耶罗·基斯佩；安迪·波罗、埃尔南·诺维克和亚历克斯·瓦莱拉。

利马联盟：安杰洛·坎波斯；雷纳托·罗哈斯、杰斐逊·波塔莱斯、巴勃罗·米格斯、约尔迪·维尔切斯；何塞普米尔·巴隆、海罗·孔查、埃德加·贝尼特斯；巴勃罗·拉万代拉、克里斯蒂安·贝纳文特和埃尔南·巴科斯。

在哪里可以在 Liga 1 的电视上观看体育大学 vs Alianza？

Universitario vs 之间的比赛你可以在 Gol Perú 的屏幕上看到 Alanza Lima，来自 Movistar 的第 14 和 714 HD 频道。您也可以通过Infobae网站逐分钟关注。

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