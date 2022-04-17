“Tomandante Iberdrola”：诺罗尼亚回忆说，私营公司在墨西哥生产的二氧化碳占53％

PT联邦代表@@ 杰拉尔多·费尔南德斯·诺罗尼亚（GerardoFernándezNoroña）谴责了反对派席位的表现，并根据最近的数据回顾说，他们打算拒绝 AMLO电力改革的环境讨论是谬论，他们真正想要的是捍卫利益能源领域的少数商人。

在圣拉萨罗立法宫举行的关于能源改革的辩论中，费尔南德斯·诺罗尼亚发表了讲话，并在讲台上震惊了反对派。在辩论中，他告诉 PRI，PAN，珠三角和三菱商事的银行，从政治上讲，他们从公司那里获得的所有资金将无法做得很好。

当他开始参与时，众议院能源委员会秘书告诉他，在立法宫外，有一群人为AMLO的倡议辩护，但没有人为他们辩护。

Noroña condenó la cercanía de Margarita Zavala, a través de Felipe Calderón, con Iberdrola (Foto: Cuartoscuro) Galo Cañas | Galo Cañas

她回忆起所谓的Enel（意大利能源公司）和珠三角国会议员的游说者发生了什么，还回忆起玛格丽塔·扎瓦拉（Margarita Zavala）与伊贝德罗拉的亲密关系，因为她的丈夫和墨西哥前总统担任这家西班牙公司子公司的顾问。

在这方面，他称费利佩·卡尔德隆为 “El Tomandante Iberdrola”，这是指他所谓的 dipsomante（酗酒）以及他在担任总统后在私营公司担任的职务。然后，他继续谴责私营公司在电力行业的表现。

Hasta el momento, las privadas contaminan más que la CFE (Foto: Cuartoscuro)

他坚持@@ 说：“反对派自认是叛徒，” 他坚持并强调了两个与Va por México银行关于私营电力部门的论点背道而驰的确凿事实，因为根据PRI-PAN-PRD的说法，私营公司生产清洁和廉价的能源。

但是，到目前为止，情况并非如此，因为在墨西哥，私营公司生产的能源中有83％是由石油公司生产的，而共和国生产的CO2中有53％ 由这些公司承担，而联邦电力委员会（CFE）生产的能源占其能源的16.76％热电厂（基于不污染的水坝的能源）。

似乎这还不够，他回忆说，公司遵守市场规律，而不是遵守社会利益，因为 “在疫情爆发的两年中，私营公司没有给我们一千瓦的电力” 给国家电网，他们继续出售。还应该指出的是，自从恩里克·佩尼亚·涅托（EnriquePeñaN ieto）六年任期的能源改革开始以来，提供这项服务的成本增加了。

Desde que llegó AMLO al poder, el PRI no ha ganado ni una gubernatura (Foto: Cortesía PRI)

最后，UAM社会学家保证，墨西哥人民将记住反对派议员投票的含义，如果他们实现反对 AMLO电力改革的立场，这将代表其政治有效性的终结。

从这个角度来看，他指出 “无论谁背叛一次，都会背叛100次”，而且私营公司知道，他得出的结论是，在今天之后，2024年的总统职位将移交给 Juntos Hacemos Historia 联盟（Morena，PT和PVEM）。这就是为什么他强调，这不是AMLO倡议的终结，而是反对党的终结。在这方面，他回顾说，无论是PRI还是珠三角都无法在州长中赢得一次全民选举，他们将在没有任何州长的情况下到达2024年。

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