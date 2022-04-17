据报道，上周末，波哥大南部的圣克里斯托瓦尔发生了三场野火

在波哥大东南部的耶稣受难日和周六期间，据报道，圣克里斯托瓦尔镇的山丘发生了三起火灾，幸运的是，尽管该地区的植被层受到影响，但没有人员受伤。

据当地市长办公室的Twitter帐户报道，周五下午发生了第一场火灾，这需要机器的支持来控制火焰。

他们@@ 当天说：“显然起源于自然原因的森林大火在金迪奥附近得到了控制。”

但是，据报道，周日又发生了两起大火，这将是由人们在圣周这个时候进行的休闲活动引起的。

哥伦比亚首都官方消防局的海罗·博拉尼奥斯中尉在电视新闻上说：“我们通常会在该地区发生森林焚烧事件，尤其是在儿童和男孩度假时，因为他们去散步，突然之间他们被忽视并引发大火。”Citynoticias 计划。

据同一位官员说，火焰影响了Altos del Zuque社区附近800平方米的山丘。

“的植被覆盖彼此相距约2公里，因此我们可以预测它们是故意的。波哥大市电视台的救援人员说，大约 500 平方米被烧毁，另一个地方约有 300 平方米。

他们在该媒体上解释说，火灾影响了构成棘手的retamos和哥伦比亚首都本地植物的植被覆盖。在这两起事件中，据报告没有人受到影响，需要三台机器和一辆油罐车来扑灭火焰。





退货计划

准确地说，这个星期天标志着圣周的结束，随之而来的是最近几天离开这座城市的哥伦比亚首都许多居民的假期。像往常一样，本周六旅客开始返回波哥大，当局已经在准备推进回程计划。

根据地区交通秘书处的数据，将近80万辆汽车离开该国首都前往其他城市享受这次休息。同样，市长办公室的最新报告显示，已有超过40万辆汽车返回该市。

在制定回归计划的过程中，预计波哥大收入的最高流量将在4月16日星期六至4月17日星期日之间出现。

本周末前往波哥大的人们应该考虑到现行的封路措施，例如，从吉拉尔多特（Girardot）通往该国首都的道路上的封路。同样重要的是要注意，城市的入口在任何时候都无法完成，因为会有一个高峰和区域板块。

在复活节周日到中午，所有车辆都将能够进入城市，从中午12点至下午4点，带有偶数车牌的车辆将进入该国首都。从下午 4 点到晚上 8 点，车牌以奇数结尾的汽车将被允许进入。

从晚上8点起，所有希望进入波哥大的车辆都将再次启用通道，无论其牌照结束的号码为何。

应该注意的是，在限制进入城市的同时，地方当局将在下午 2:30 至晚上 8:00 之间从第 245 街和 180 街实施第七场比赛的可逆比赛。





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