他们找到了一条线索可以帮助找到在荷兰失踪了两周的尤兰达·马丁内斯

约兰达·马丁内斯（Yolanda Martínez）是一名26岁的妇女，是一个6岁以下孩子的母亲，于3月31日失踪。她最后一次出现在新莱昂州圣尼古拉斯的克雷塔罗选区殖民地，从那天起，她的家人一直在寻找可以表明她下落的迹象。

根据父亲向媒体发表的声明，他对女儿了解的最后一件事是，他待在祖母家睡觉，然后出去找工作。

父亲表示，他的第一印象之一是，这位年轻女子已经将工作申请留给了圣尼古拉斯和阿波达卡地区的一家公司。

该案可能有一个线索可以帮助找到它：在亲戚，熟人和参与搜查的人的支持下，他们从Yolanda失踪地区的安全摄像头获得了一段录像，其中看到这名年轻女子在早上11点左右走在街上。

(Foto: Captura de pantalla/Facebook)

马丁内斯说：“我进行了几个小时的跟进，因为有一些关于她离开祖母家的地方的视频，还有一位邻居给了我们设施，她出来的地方有两张镜头。”

尤兰达的父亲一直在独自寻找女儿，在失踪女孩可能带走的路上前往可能的地方和路线。

新莱昂州已成为最近几天失踪妇女人数最多的州之一。最近几周，据报有22名妇女失踪。

当局还报告说，其中 10 人已经被发现没有生命，这表明他们正在继续寻找另外 12 名妇女。

鉴于前景，州长塞缪尔·加西亚（SamuelGarcía）于4月14日宣布，将延长50 mdp的预算，以使各机构有更大的能力进行搜索分析，并协调搜索委员会法律中已存在的所有协议。

Boletín de búsqueda de Debanhi Escobar. Foto: Gobierno de Nuevo León

同时，他补充说，面对在该实体登记的妇女失踪浪潮日益增多，《阿尔巴议定书》将得到执行。

这种立即搜寻失踪或下落不明的妇女和女孩的机制于2012年在奇瓦瓦州的华雷斯城开始运作。

同时，成立了一个特别小组，负责寻找和照顾杀害妇女事件，该小组将向公众和新莱昂州司法部长办公室开放。

应当指出，仅在2022年第一季度，就至少发出了18次关于该实体中年轻人失踪的警报，该名单包括12至15岁的未成年人，其中至少有10人已被确认。

记录在案的最后一个案件是Debanhi Escobar的案件，对该案的调查仍在继续。到目前为止，众所周知，4月8日星期五，这名法律系学生与两个朋友一起去了位于PGR附近的Escobedo市的Quinta，他们回到了家中，将年轻女子留在了那里。

据与这位年轻女子一起参加聚会的朋友说，他们先离开了会议，然后为Debanhi 订购了一辆拥有 “可信联系人” 的出租车，他们说联系人在旅行平台上有效，但所做的工作是在平台外进行的，司机是最后一个联系的人和她在一起。

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