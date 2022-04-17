哈利斯科州（Halisco）镇，那里非常古老的基督人物 “观看”

本周六清晨，数十个家庭在哈利斯科州的圣米格尔·伊达尔戈镇 “蒙上了四个世纪的@@ 基督人物”，他们将这一传统视为加强信仰和尊敬耶稣基督之死的一种方式。

村里的耶稣受难日之夜变成了盛宴和天主教奉献相结合的庆祝活动。

信徒和游客围绕着所谓的 “基督撒谎”，这些祭坛的吸引力是57幅耶稣基督的图像，这些图像被认为是遗物和艺术遗产，是世代相传的。

家人邀请亲人参加 “警惕” 活动，这一天从耶稣受难日下午 15:00 开始，根据圣经，耶稣死在十字架上，直到下一个星期六早上 05:00，客人祈祷，唱赞美，感谢所收到的奇迹，分享食物。

家族传统

(Foto: EFE)

阿尔弗雷多·格雷罗（Alfredo Guerrero）70多年来一直致力于圣周准备 “铺设”，他告诉 EFE机构，他开始帮助他的一位叔叔，叔叔于1951年继承了所谓的麦兹基特基督的形象，这是一座由豆科灌木树木制成的雕塑，其历史可追溯至 1747年它背后有着根深蒂固的宗教传说。

当他的亲戚去世时，格雷罗成为了图像的 “男人”，也就是说，负责照顾它的人，在上面放上新的 “cendal” 或缠腰布，组织 “铺设” 具有所有必要的元素，邀请朋友和家人，指导祈祷和赞美并为客人提供食物而且很好奇。

人民编年史家塞尔吉奥·泽佩达·纳瓦罗（Sergio Zepeda Navarro）向埃菲解释说，警惕是家庭必须等待耶稣复活的那一刻的象征性方式。

“这是家庭面对天主教会教义中这一非常重要的事件时的信心的表现，从某种意义上说，他们能够在耶稣的身体面前，特别是在他们等待这一刻的同时照顾和保存（图像），他们希望这是耶稣的身体主的复活，” 他说。

宗教旅游

(Foto: EFE)

圣马丁·德·伊达尔戈（San Martín de Hidalgo）的街道上再次挤满了游客，他们想更多地了解 “基督躺下” 的传统，这反映了天主教信仰与四个世纪前居住在该镇的土著社区的习俗之间的融合。

保护基督形象的 57座房屋充满了椰子，迷迭香和烧焦的蜡烛的香气。从星期五下午开始，家庭将在家中最明显的部分组织和准备排队。

泽佩达·纳瓦罗说，在最明显的部分，家庭用各种自然和宗教元素建立了 “界限”，其含义唤起了耶稣的激情和死亡的各个方面，并被用来向土著人民传福音。

他解释说，tendidos 的头部有橡树和柳树的树枝，代表耶稣退休祈祷的橄榄园；像放在他手脚上爬到十字架上的丁香，还有象征圣灵的鸽子，它们的声音模仿了圣灵的呐喊圣母玛利亚。

基督被放在 “行李袋” 或棕榈地毯上，土著人民在埋葬前用来制作裹尸布。它周围是月桂树叶和十几个蜡烛，代表在 “醒来” 期间点燃的使徒。

中心是由各种大小和材料制成的雕塑，例如甘蔗或玉米叶，陶瓷，橡木，松树和豆科灌木，根据其起源的历史或传说命名。

马塞拉·格雷罗（Marcela Guer rero）是保护七代前来到她家的所谓 “土狼基督” 的女性之一。他保证，该图像的起源在家庭中有两个版本，但最能说明问题的是，有些人将其留给了曾祖母，并承诺稍后再回来领取报酬。

这些@@ 人没有回来，据信他们是在克里斯特罗战争期间逃离军队的天主教徒 —— 他们反对政府禁止神职人员参与政治的决定 —— 而且他们在附近的一些山丘中被杀害。

对于家庭来说，保护这种形象具有宗教意义，但也具有家庭团聚的意义。

他强调@@ 说：“对我们来说，这是一种极大的满足和快乐，因为它不仅仅是一种传统，拥有基督永远是家庭的结合，轶事和美好的时刻。”





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