由于covid-19，哥伦比亚可能实行新的禁闭

鉴于中国一些城市由于covid-19病例增加和恢复禁闭而经历的全景，考虑到该病毒已造成600多万人感染和13.9万人死亡，人们担心哥伦比亚是否会再次实行严格的封锁。该疾病。

根据卫生部的信息，据指出，4月16日这个星期六，有四名哥伦比亚人在最后一天死于该疾病，这一数字发生在2020年3月25日。

尽管中国的情况如此，流行病学家卡洛斯·萨维德拉（Carlos Saavedra）排除了哥伦比亚的这种可能性。国立大学医学院的教授说：“感染风险高的国家是新西兰和澳大利亚，因为像中国一样，它们实施了严格的禁闭措施，在这种情况下，病毒没有明显的传播，而是依赖疫苗。”

疫情开始两年后，萨维德拉解释说，这些国家对该病毒的恐惧仍然非常强烈。他说：“人们仍然对感染的存在感到恐慌，这就是为什么我们看到采取了严厉措施的原因，例如杀死宠物和实行严格禁闭，这在目前确实不再合理，因为该病毒正处于从大流行向流行的迁移阶段。”

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医生说：“哥伦比亚可能有稳定的再循环过程和较小的季节性气候相关峰值，并且将再次出现感染高峰，但严重的形式将很少见且罕见，因为很大比例的人口已接种疫苗并且已经患有这种疾病。”

就其本身而言，内科专家，传染病学家兼国立大学教授豪尔赫·阿尔贝托·科尔特斯·卢纳（Jorge AlbertoCortésLuna）医生说：“中国有14亿人，其中可能有一百万人患有covid-19。”

这位医生还表示，在这个亚洲国家，“问题可以归结为其人口非常庞大，而且由于人与人之间的传播无法控制，如果该国不像现在这样关闭，仍有可能有成百上千人死亡。”

两位专家一致认为，世界上出现的所有变种都将到达该国，但目前，在全球范围内，对该病毒的反应能力很高。

卫生部的最新报告还指出，截至2022年4月16日星期六，哥伦比亚已经共使用了 81,956,379剂针对covid-19的疫苗。

根据同一份报告，拥有完整疫苗接种时间表的哥伦比亚人，即已经接种过两剂生物疫苗的人，目前为 28,784,074人，而 6,395,050人已经接受过单剂疫苗接种。同样，已经施用了 11,023,334剂加强剂量。

通过汇总所有数字，哥伦比亚总共感染了6,089,540 例，其中 3,273例为活跃病例，5,922,819例为已经设法克服该疾病的阳性病例。在最后一天，共使用了9,814种疫苗，其中2,323种用于第二次注射，另有484种是单剂疫苗。

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