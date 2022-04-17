民族解放军资助了一次土著人罢工，该罢工要求市长离职，并声称拥有因贩毒而被监禁的市长的位置

2022年1月27日，当森普鲁姆市市长Keyrineth Selenia Fernández Epieyu（来自PSUV的35岁）在一辆载有七包可卡因的车辆中被捕时，使用土著人民的游击队之间发生了激烈的争执，要求控制市长办公室。民族解放军资助并捍卫了其在2021年11月26日受到质疑的选举胜利，要求麻醉品市长返回或任命亲戚或近亲。现任市长 Wuyhsmans Ramon González Salas 的竞选活动由哥伦比亚革命武装力量和人民贸易界资助。

近年来，民族解放军的渗透率令人眼花缭乱。“没有人面对他们，因为他们拥有武器，大量金钱，政治关系，他们还为各个部门提供资金，包括一些教育机构的薪水，包括卡西瓜最重要的兰心大戏院，由市政教育区前负责人埃琳娜·布拉乔（Elina Bracho）支持议员，” 该地区的一位目击者告诉 Infobae。

就@@ 在一周前，即4月10日星期日，民族解放军（ELN）利用一群来自Wayuu和Barí人的土著人民，在被捕市长的政治团队的参与下，封锁了巴里教区El Cruce区高峰的Machiques-Colón高速公路Troncal 6 号，苏利亚州 Jesús María 市森普鲁姆，距离 Casigua El Cubo 和 Machiques de Perija 市约 45 分钟路程。在过去的日子里，它甚至延伸到了卡西瓜和泛美塔奇拉市拉弗里亚之间的道路。

游击队首先关闭了边境的尖峰，利用来自 Wuaicaipuro 地区的一些土著领导人，7 月 5 日，圣贝尼托，阿纳米亚·卢西亚，Wuayu Boconó 与他们的妇女和孩子一起领导抗议活动。

抗议 计数 带有 许多 旗帜 of psuv 和 allusives banners A Chavez

在这个地区，游击队购买了大量土地，设法强加了金融体系来保证小生产者的忠诚度，其中许多人最终不得不将财产移交给贷款人。

支付 ELN

目击者告诉 Infobae，自称为 “农民社区” 的民族解放军组织得很好。“他们领导了抗议活动，最引人注目的酋长穿着黑色衬衫、黑色橡胶靴和短口径武器；一些人穿着短裤散步，与到达的好奇的人感到困惑。他们公开表示，Keyrineth 应该回来或由他们的家人或朋友代替她。”Jesús María Semprum 自治市是通往马拉开波湖以南和佩里哈轴线的门户。

市长和她周围的人所属的委内瑞拉联合社会党（PSUV）的当局已被撤职，但留下了响应游击队和毒品贩运利益的官员，他们是罢工的幕后黑手，要求罢工市长冈萨雷斯·萨拉斯被罢免。可能会出现更大的问题，因为萨巴纳斯·阿尔塔斯·卡特尔（Sabanas Altas Cartel）会参与其中，这与市长和被拘留的代表有关。

来自森普鲁姆的几位人士同意：“游击队的资金对于那些失业的人来说非常强大，包括儿童尿布、食物、住宿和所有集中在特兰卡的人的交通工具，其中许多人是从马基克斯转移过来的。十二辆公共汽车和四辆面包车动员抗议的人，他们在晚上得到住宿。”

Parte de las camionetas usadas como transporte en el paro

森普鲁姆市政厅的主席是议员约翰·史蒂夫·德尔·瓦勒·索尔，他与民族解放军非常接近，住在埃尔克鲁斯，是罢工的组织者之一。

该地区的生产商在与 Infobae 交谈时说，他们受到游击队和毒贩的威胁，因为他们拒绝出去抗议。“由于农业和畜牧业生产的地方，通道对我们关闭了。”

游击队的参与是显而易见的，他们使用的是参与夺取El Cruce的土著人民没有的新型豪华货车。物流一直很丰富，吸引了希望赚取一些经济利润的人们。森普鲁姆的一位居民说：“这里有很多食物、交通和住宿，这就是我环顾四周的原因。”

Keyneireth 的力量

被拘留的市长不仅得益于她与民族解放军（ELN）的联系、游击队的资金和贩毒，而且还因为她与 PSUV 副总裁、前部长、土著人民副总裁兼 PSUV 总协调员 Aloha Joselyn Núñez Gutiérrez 的关系非常密切委内瑞拉联合运动, 他也对任命罗赛德弗吉尼亚冈萨雷斯为土著人民事务部长产生了影响.

La ex ministra Aloha Núñez. entre la alcaldesa Keyrineth González y la diputada Taina González

尽管根据官方公告，市长Keyrineth Selenia Fernández Epieyu在一辆载有毒品的车辆中被捕，该车被发现牵涉到国民议会的几名议员，但没有没收任何财产，允许她出示为 “右手” 的那个人，Yenny Rosilen Oberto Camargo，但实际上，他的资产是以谁的名义偷偷溜到拥有财产的哥伦比亚。在法尔孔州皮里图，还有一些资产以一个家庭的名义被市长监禁。

在少将（GNB）Richard de Jesús LópezVargas的指挥下，国家禁毒监督局尚未意识到市长费尔南德斯·埃皮尤积累了巨额财富，没有在市长办公室任职的奥伯托·卡马戈充当权力人物，总是与市长在一起展示了来源不明的财富，她目前与逃犯的丈夫一起在库库塔，这与凯里内斯倒下的贩毒案有关：在这些资产中，将有五套房屋，12辆豪华车等。

在卡西瓜，他们指出，近年来，市长已经萌芽了大量房产，其中一处以她的名义，另一处来自亲戚和奥伯托：Eclipse夜总会，三所房屋，Eclipse超市和大量车辆。在村里，市长几乎没有家人了，因为他们中的大多数人在她被捕后就离开了。在他的房子里，有将近十二个亲戚在外卖超市和夜总会拥有的大量商品。

El presidente de la Cámara Municipal, Yenny Rosilen Oberto Camargo y Añuely Montiel Machado

有些摔倒了

在这个贩毒网络中，几周前被捕的真实复兴组织（ORA）副手杰卡尔·佩雷斯报道说，市长凯里内斯·冈萨雷斯与两个亲戚一起倒下：开尔文·埃皮尤·马查多和伦德·何塞·比利亚洛沃斯·埃皮尤。还有代表：让·卡洛斯·席尔瓦（塔奇拉立法委员会）和副议员泰娜·冈萨雷斯·卢比奥（PSUV Zulia）；还有 Polizulia Gregorio Francisco Amariz Meléndez 和哥伦比亚别名 El Compa。最早的被拘留者中有哥伦比亚人维克多·胡利奥·卡诺·派斯，他将是联系公职人员为贩毒服务的人。

检察官塔雷克·威廉·萨博说，已经确定，位于法尔孔州皮里图市的 “将在一辆由三辆高端车辆组成的大篷车中运送一批毒品”：首先是一辆丰田塔科马面包车，带有秘密隔间和六包可卡因，被捕里面的两个人。同时，他们拦住了凯尼雷斯市长和泰纳·冈萨雷斯副手正要去的丰田普拉多面包车以及三名男子。在树木繁茂的地区，他们找到了第三辆面包车，里面有秘密隔间和带有市长身份证件的衣服。

当局发现了与该事件有关的三艘快艇，它们位于海滩的岸边，将用来运输可卡因。

La protesta en la entrada a El Cruce el domingo pasado

从凯里内斯·冈萨雷斯被捕的那一刻起，市长的控制权就由自称是市长的堂兄的阿努埃利·蒙蒂尔·马查多（Añuely Montiel Machado）接管，他最初否认了事实，并敦促工作人员在不注意媒体所说的话的情况下继续工作。她终于敢说：“都错了，市长过几个小时就会出来。”蒙铁尔拿走了 PDVAL 并运送了食物，负责管理市长办公室，而对丑闻事件的困惑持续了。

预计从昨天星期六凌晨开始，他们将在Semprum和Perijá的赛道被封锁的地方露面，该委员会将有几名代表，苏利亚的高级军事首长和PSUV负责人杰奎琳·法里亚斯（Jacqueline Farías）出席。

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