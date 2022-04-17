“Sneakerella”：新版本的 “灰姑娘” 登陆迪士尼Plus

“Sneakerella”：迪士尼Plus的新电影，重塑了 “灰姑娘” 的故事。 (迪士尼 Plus)

迪士尼Plus即将推出一部新的音乐剧：这是 Sneakerella，这部电影由El（Chose Jacobs）主演，他是一位有抱负的运动鞋设计师（这就是标题的开头，英语的运动鞋，西班牙语的运动鞋），住在纽约市皇后区。但是，当他追求那个梦想时，他在几年前去世的母亲的鞋店里工作，他的艺术才华对他的继父（布莱恩·特雷尔·克拉克）和他的两个可恶的同父异母兄弟 Zell y（Kolton Stewart）和史黛西（海沃德·利奇）隐藏起来。

但是，当这个年轻人与大流士的女儿基拉·金（Lexi Underwood）随便走过自己的道路时，他的生活将会改变，他是体育史上最好的篮球运动员之一，也是运动鞋界的大人物之一。基拉被称为曼哈顿的蓝色公主，然后她将开始这个值得灰姑娘的爱情故事（她的英文名字叫灰姑娘，因此是这部电影标题的最后一个字母）。

Sneakerella 是一部以嘻哈/嘻哈和流行音乐为标志的音乐剧，它试图改变 La Cinderella 的经典爱情故事。但是现在，在 El 和 Kira 相遇之后会发生什么？主角将竭尽全力与这位年轻女子团聚，为此，他将与萨米（Devyn Nekoda）合作。在魔术的帮助下，他们将设法找到勇气运用自己的才能和实现目标的梦想。

由于各种原因，这部电影的发行被推迟了两次。它原定于去年发布，然后推迟到2022年2月18日，直到最终在 迪士尼Plus 上确认将于明年5月13日发布。

J ohn Salley、Devyn Nekoda、Juan Chioran、Robyn Alomar 和 Yvonne Senat Jones 也加入了选择的雅各布斯和勒西·安德伍德的行列。这部电影由执行制片人伊丽莎白·艾伦·罗森鲍姆执导。这个任务是与简·斯塔茨和瑞秋渡边-巴顿分担的。剧本留给了大卫·莱特和约瑟夫·拉索、塔玛拉·切斯纳（她也是执行制片人）和明迪·斯特恩和乔治·戈尔二世，他们是根据斯特恩与戈尔和莱特与拉索的故事改编的。

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