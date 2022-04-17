Pico y Placa地区：这就是它在本周日退货计划中的运作方式

4月17日星期日，复活节桥即将结束，随之而来的是数百人返回家园。因此，乘坐私家车的乘客进入波哥大将在 Pico和Placa地区的限制下进行，自2022年1月7日颁布第002号法令以来，这将是第三次进入波哥大。

这样，在复活节周日中午12点至下午4点，车牌偶数的车辆将进入城市；从下午 4:00 到晚上 8:00，车牌以奇数结尾的车辆将进入城市。

根据地区交通秘书处的数据，约有80万辆汽车离开该国首都前往其他城市享受复活节假期。同样，市长办公室的最新报告显示，已有超过40万辆汽车返回该市。

“我们邀请所有必须在复活节周末结束时进入波哥大的旅行者，考虑到4月17日复活节星期日的区域高峰和板块来计划行程。我们建议从周五或周六提早返回波哥大，以避免周日出现道路拥堵。” 出行地区秘书费利佩·拉米雷斯说。

哪些例外情况不适用于区域峰值和板块？

Pico y Placa Solidario、共享汽车和医务人员的出行例外情况不适用于笔克和普拉卡地区。

《国家交通法》规定了对违反 Pico y Placa 措施的处罚。C.14：“通过受限制的地点或主管当局禁止的时候过境”。罚款是今年 2022 年，为 468,500 美元。此外，车辆将被固定。

Girardot 公路封锁-波哥大

据报纸《El Tiempo》报道，这条道路有几次封锁，因此，Vía 40 Express的特许经营权将允许穿越包括 Sumapaz隧道在内的不同路段的车道。

同样，媒体报道说，有可能在Nariz del Devil领域启用逆流，以便返回波哥大的汽车也可以走这条路线，这本质上是单向的。

区域峰值和牌匾适用的道路走廊

Pico y Placa Regional的行动限制将于复活节周日（4月17日）在进入城市的九条走廊中生效。跑步者是：

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