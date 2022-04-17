佩德罗·卡斯蒂略：美国国家广播电视协会批评总统对新闻界的态度

在立法部门面前,当时的总统候选人已经是@@ 秘鲁媒体与之交往的团体佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）的关系很粗糙，随着时间的流逝和几次尝试并没有太大改变或改善。最近一次拒绝国家元首对新闻界男女的态度来自同一国家广播电视协会（SNRTV），该协会批评了同一位总统最近提出的一名记者提出的纠正要求。

“2022年4月12日，共和国总统佩德罗·卡斯蒂略·特罗雷斯先生向 “全景” 计划的主任兼主持人罗克珊娜·库埃瓦·梅希亚夫人发了一封公证信，敦促她纠正新闻事件，根据相应的证据，该事件将与他联系起来致一位企业家，他与几家中国公司合作，赢得了与现任政府的百万富翁合同”，这是发表这封信的第一个动机。

Pedro Castillo: Sociedad Nacional de Radio y Televisión critica actitud del presidente ante la prensa

SNRTV 保证，这一事实迫使他们再次大声疾呼，因为如果要求的纠正不进行，国家元首威胁一名新闻界妇女进行刑事谴责，这是对秘鲁言论自由和知情权的严重攻击。对于发表声明的实体来说，佩德罗·卡斯蒂略及其政府将为严重而广泛的政治危机负责。

关系复杂

“总统及其总理对独立媒体的持续攻击和对抗性语气。这每天都在警告，不仅面对总统及其部长们系统地拒绝向新闻界发表声明，而且还存在对记者的人身虐待，” 该出版物说，关于国家安全人员在摄像机上记录的虐待行为。

美国国家广播电视协会在发布的文件中说：“所描述的事件构成了对言论自由的围困和直接攻击，我们必须用提供国内和国际法治的手段来捍卫言论自由。”

监察员办公室的一份声明也被用来支持 SNRTV 的立场。在这个办公室里，国家元首强调，发给 “全景” 主持人的公证信 “违反了《宪法》第2条第4款，该款将通过任何社会交流手段的信息和言论自由确定为基本权利，而无需事先授权或审查或任何障碍”。

应该记得，在佩德罗·卡斯蒂略担任总统的头六个月中，佩德罗·卡斯蒂略宁愿不接受采访，并限制他在官方活动中与随行媒体的参与。直到2022年1月才开始了第一轮采访；但是，由于这些会议的争议性很大，这最终伤害了总统，最受关注的是与CNN记者费尔南多·德尔·林孔的西班牙语对话。

美国有线电视新闻网记者质疑佩德罗·卡斯蒂略和有争议的与恐怖主义有关的部长任命 | 视频：CNN

SNRTV 在声明结束时警告说，他们将继续保持警惕和警惕，“谴责任何公职人员可能犯下的腐败行为，无论他们所代表的职位、权力或所属的政治团体如何。”到目前为止，总统佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）尚未宣布进行新一轮采访，以评论或回应危机后因价格上涨或对属于他最亲近环境的人的谴责而发生的事情。

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