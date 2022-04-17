帕特里夏·奇里诺斯推动对部长贝齐·查韦斯进行讯问的动议

阿尼巴尔·托雷斯（Aníbal Torres）内阁的成员仍然受到内阁的关注国会。这次轮到劳动和就业促进部长贝齐·查韦斯（Betssy Chávez）过去几天来一直在由于在豪尔赫·查韦斯国际机场进行的空中交通管制员，暴风雨的眼睛。Avanza País 替补席位的议员帕@@ 特里夏·奇里诺斯（Patricia Chirin os）正在推动质询动议以听取部长的意见对已经发生的危机的解释。

“关于劳动和就业促进部长，关于她是否适合和公正地担任公职，存在几个问题，” 其中一位部长自佩德罗·卡斯蒂略政府成立以来一直表现出最大的忠诚度。政府和她所面临的危机期间。在他的学术论文中记录了最近对抄袭的指控之后，该文本还向查韦斯强调了有关他的学术经历的问题。

”。... 他与参与贩运土地和洗钱罪的人物的联系，以及其他质疑他担任如此高调职位的透明度的问题” 也被用作质疑佩德罗·卡斯蒂略上台以来的任期的理由。最低生活工资的增加也受到质疑，因为根据国会女议员帕特里夏·奇里诺斯的说法，“这将对失业率和非正规就业率以及我国目前正在经历的通货膨胀时期产生重大影响”，这种影响几位专家已经指出了这一点.

更多问题

激发质疑动议的事件将是空中交通管制员的罢工，“影响了8,000多名乘客，他们被困在不同的机场，当时估计经济流动为8亿新元/秒，动员了超过100万人。每周有国内游客。圣诞老人”，试图正式宣布的议案说。

在@@ 宣布上述罢工为非法之后，贝齐·查韦斯也受到了批评。“劳动部不批准或禁止罢工。罢工是一项宪法权利。（...）罢工是为了折扣的目的”；也就是说，集体劳资关系法的正式要求得到满足。

劳工部长指出，劳工部无法启用或禁止抗议活动 | 视频：RPP Noticias

劳动部宣布了罢工通信的来源，以便秘鲁机场和商业航空公司（Corpac）采取预防措施，以免影响机场的运营。“正是在星期四，这种合法性的假设被打破了，因为违反了集体关系法第82条，其他合法资产（航空运输权）受到影响。这项协议被打破，工党的投资组合宣布罢工是非法的，” 查韦斯说。

面对这种情况，AvanzaPaís成员迭戈·巴赞（DiegoBazán）表示，他的工作组 “有足够的理由” 支持他的同事提出的措施。进步联盟的发言人爱德华多·萨尔瓦纳（Eduardo Salhuana）向进步联盟保证，他将签署质询动议。他告诉利马日报《El Comercio》：“托雷斯内阁已经离任，已经表现出明显的无能”，“总理不再有公民的信心”。就国会女议员露丝·卢克而言，她表示，她将审查文件中写的论点。

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