墨西哥城检察官办公室打开了伊斯塔帕拉帕爆炸案的调查文件夹

4月16日星期六下午，墨西哥城伊斯塔帕拉帕市长办公室的一家食品店发生爆炸，据称是由于气体积聚。

根据通过社交网络发布该活动的墨西哥城英雄消防局的说法，帕斯托雷斯和上校普恩特·蒂特拉的Ampliación Ricardo Flores Magón社区发生爆炸引起了火灾。埃斯特雷拉德尔苏尔。

墨西哥城消防局的人员是在接到报告紧急情况的 911 电话之后来的，他们来进行平息火焰的工作。到了晚上 20:00，他们的任务是清除碎屑和冷却该区域。他们还报告说，事件中至少有三人受伤。

La fiscalía investigará el incidente (@Bomberos_CDMX)

出于这个原因，墨西哥城总检察长办公室（FGJCDMX）宣布，他们将开始调查以澄清事实，并更新受伤人数，共计五人。他们接受了救援和紧急医疗中队（ERUM）人员的医疗护理，然后被转移到医院。

根据当局提供的信息，爆炸发生在一家出售汉堡的食品店内。

根据第一批报道，紧急电话报告了爆炸事件，因此隶属于领土调查总协调局的伊斯塔帕拉帕的领土调查检察官办公室启动了财产损失和伤害罪的调查文件夹。

La explosión se dio en la tarde de este sábado 16 de abril (@SGIRPC_CDMX)

出于这个原因，FGJCDMX的工作人员现场干预了法医调查和专家服务总协调局的工作人员，他们是各种事务的专家，以准备相应的意见。

另一方面，调查警察（PDI）的官员的任务是搜寻公共和私人的监控摄像机以及潜在的证人，以便收集可以纳入调查文件夹的其他证据。

同时，隶属于性别犯罪调查总协调局的关注犯罪受害者总局的工作人员前往该地点以及受伤者被转送到的医院，为他们提供相应的陪同。

Se registraron los cilindros y los tanques en los que no encontraron señales de fuga (@SGIRPC_CDMX)

另一方面，综合风险管理和民防秘书处通过其社交网络报告说，这场灾难是由于天然气积累而产生的。

他们报告说，在房屋内发现了大约7个不同容量的液化石油气瓶和一个300升的固定式液化石油气罐。当局检查了这些集装箱，确定 “没有集装箱泄漏”。

另一场显然是由气体积聚引起的火灾发生在 Venustiano Carranza 市政厅中，该市政厅在一个容量为300升的固定水箱中点燃，烧毁了2个房间，造成一人受伤。

ERUM 医护人员对该男子进行了治疗并将其转移到医院烧伤。根据综合风险管理秘书处的数据，受影响的面积为150平方米。有关当局应对财产和任何可能的结构性损坏进行评估。

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