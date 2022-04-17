男子雇用武装团体折磨本来会打他女儿的堂兄

最近几个小时，总检察长办公室证实，一名15年前因家庭问题雇用武装团体对表弟进行威胁、折磨和驱逐的男子在波帕扬被抓获并被起诉。

这个故事始于2007年，在纳里尼奥省埃尔罗萨里奥市的El Rincón村，当时俘虏面对一个堂兄，指控他殴打了女儿。他否认了这一点，也没有承认这些指控。

这名男子的姓名和面孔没有被检察官办公室透露，他对亲戚的答复不满意，他寻求一种方法来结清账户和联系人，劳尔是事件发生时在该地区活动的非法团体的领导人，并要求他进行干预。他要他恐吓他的表弟。

Alias Raúl接受了这一请求，据称有几名武装团体成员陪同囚犯关押他的表弟，后者被堵嘴带到名为El Matadero的地区。

进入 El Matadero 后，别名劳尔的人用步枪恐吓他，殴打并扔进深渊，造成他的腿和手骨折。

根据检察官的调查，这名囚犯和别名劳尔仍然不满意，要求受害者提供配额资金，给他一个承认殴打表弟女儿的最后期限。

受害人从未接受过指控，被迫在家庭核心的陪同下离开该地区。

最后，15年之后，策划对这名男子施加酷刑的侵略者在波帕扬 (考卡) 被抓获，并被侵犯人权局的一名检察官送交保障法官，该检察官指控他犯有酷刑和强迫流离失所罪。

在调查结束期间，该男子在预防的基础上被送进监狱。

在过去的几个小时里，检察官办公室还宣布，一名在圣周四晚上在大西洋首都谋杀其伴侣的男子被送进监狱。

根据检察官办公室的调查，杀害妇女事件发生在4月14日的La Playa de Barranquilla地区，据报道，这名44岁的男子用刀打伤了他30岁的恋人，根据法律医学研究所的意见，这影响了他30岁的恋人股动脉，这导致他大量失血，最终导致他死亡。

被告在社区发出警报后被身穿制服的国家警察成员当场抓获，他将被转移到埃尔博斯克地区监狱以遵守安全措施。

根据检察院提供的资料，负责监督保障的第15市刑事法院对一名犯有严重杀害妇女罪的男子实施了监狱安全措施。

最后，检察官办公室还在过去几个小时内宣布，比亚维森西奥高等法院刑事分庭确认了对胡安·戴维·马丁内斯·卡多纳之死负有责任的合著者克里斯蒂安·戴维·卡兰萨·罗德里格斯判处的15年和3个月徒刑。

根据检察官的调查，有可能确定被告参与了导致胡安·戴维·马丁内斯·卡多纳丧生的袭击，此前他于2016年4月在比亚维森西奥（梅塔）的La Cecilia村被枪杀了几次。

鉴于证据材料的强度，被告接受了与合格的严重盗窃以及制造、贩运和携带枪支竞争的杀人罪指控。

值得澄清的是，这一判决是由巡回法官于2017年10月在一审中作出的，但被害人的代表提出了上诉；比亚维森西奥高等法院刑事缓解拥挤分庭确认了这一裁决。

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