入侵乌克兰直播：俄罗斯开始和谈，并向马里乌波尔的国防军发出警告

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Local residents ride bicycles as the body of a civilian killed during Ukraine-Russia conflict lies in street near the Illich Steel and Iron Works in the southern port city of Mariupol, Ukraine April 15, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

俄罗斯在入侵的第52天开始时向驻马里乌波尔的基辅部队发出最后通atum，从而危及与乌克兰的和平谈判。

泽伦斯基总统明确表示了两国达成协议的条件，包括停止在马里乌波尔的袭击。

民众继续因袭击的后果和恐怖而遭受最大的痛苦。根据联合国人道主义事务协调厅（人道协调厅）的数字，乌克兰东部有近150万居民没有自来水，此外还有450万人得不到充足的安全饮用水。

以下是俄罗斯入侵乌克兰的每分钟时间（乌克兰 时间，GMT+3）：

4 月 17 日星期日

5:05：据俄罗斯通讯社塔斯社报道，俄罗斯防空部队在敖德萨郊区击落了一架载有西方武器的军用运输机。

俄罗斯国防部发言人伊戈尔·科纳申科夫少将说：“在敖德萨附近，俄罗斯防空部队击落了一架乌克兰军用运输机，该飞机运送了西方国家向乌克兰提供的大量武器。”

4:48：基辅独立报援引位于基辅西部边缘的当地市长的话说，伊尔平市70％以上的建筑物被俄罗斯军队破坏或摧毁。

奥列克山大·马库辛在电报帖子中说，联合国根据卫星数据进行的一项研究表明，115座建筑物被完全摧毁，698座严重受损，187座建筑物部分受损。

4:23：俄罗斯军队本周日要求被围困的马里乌波尔市的乌克兰军队从6点起在莫斯科投降并放下武器，以确保以这种方式使他们免于生命。

俄罗斯国防部在一份声明中说：“俄罗斯武装部队向在马里乌波尔封锁的民族主义营的武装分子和外国雇佣军提供结束敌对行动并从4月17日星期日06点起放下武器，他们将免于生命。”

相反，不放下武器的乌克兰军队将 “证明自己的命运”，正如俄罗斯国防部在声明中所保证的那样，敦促乌克兰军方做出 “停止敌对行动的唯一正确决定”，无论他们的 “操纵者” 迫使他们 “为纳粹主义思想” 而战。

3:05：白宫官员本周六晚上告诉美国有线电视新闻网，拜登政府向乌克兰提供的最新安全援助计划 “已经开始到达”。

美国总统拜登几天前又批准了向乌克兰提供8亿美元的一揽子武器、弹药和安全援助。美国首次同意向基辅提供高功率能力，例如11架Mi-17直升机；18门155毫米榴弹炮和300架无人机Switchblade。

8亿美元的捐款使美国向乌克兰提供的军事援助总额超过30亿美元。

2:17：俄罗斯海军总司令尼古拉·埃夫梅诺夫海军上将在克里米亚的塞瓦斯托波尔市会见了 “莫斯科” 号船的船员，此前该船于上周四在黑海发生爆炸后沉没。

会议期间，埃夫梅诺夫告知俄罗斯旗舰店的工作人员，军官，中尉和水手将继续在俄罗斯海军服役，并且据俄罗斯国防部报道，“莫斯科” 导弹巡航的传统将得到精心保存和延续。

此外，俄罗斯国防部周四报道说，由于乌克兰军队的袭击，其黑海舰队的旗舰在火灾后被拖走时沉没，尽管此后它没有提供有关该攻势如何发生的任何进一步细节。

就乌克兰而言，它已保证这艘俄罗斯船爆炸是因为它被两枚乌克兰制造的 “海王星” 型巡航导弹击中。

00:21： 第八军的 俄罗斯少将 弗拉基米尔·弗罗洛夫在战斗中丧生 根据圣彼得堡州长的一份声明，乌克兰，本周六被埋葬在俄罗斯。

亚历山大·贝格洛夫的声明没有详细说明弗罗洛夫何时何地去世。

Vladimir Frolov

作为第八军副司令，弗罗洛夫领导了部署在马里乌波尔附近地区的部队，马里乌波尔是将近三个月前俄罗斯围困的港口城市。

俄罗斯官方媒体的图片显示，弗罗洛夫在圣彼得堡塞拉菲莫夫斯基公墓的坟墓上布满了红色的花朵。

自入侵开始以来，弗拉基米尔·普京的军队一直面临着激烈的抵抗。专家说，克里姆林宫难以像预期的那样快地取得进展。自进攻开始以来， 克里姆林宫本身已经认出了在战斗中丧生的21,000多名士兵，其中大多数是年轻人，他们因为认为自己要去训练而被欺骗去战斗。 该数字还包括20多名高级军事人物。

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