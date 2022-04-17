宣布对瓜塔普里河进行干预和驱逐巴耶杜帕尔的街头小贩

巴耶杜帕尔当局宣布，在接下来的两周内，瓜塔普里河和马勒孔河将进行干预，因此他们将驱逐位于那里的街头小贩。

“在15天内，这条河将进行干预，所有街头小贩都将不得不离开那里，因为一些工作将在木板路上完成，以美化该行业。市政秘书阿图罗·卡尔德隆说，已经对供应商进行了一些描述，有些将留在那里，但形式应当。”

这位官员还警告说，恢复公共空间的行动将与塞萨尔地区自治公司，Corpocesar和国家警察联合进行，以驱逐街头小贩。

他还补充说：“我们与 Corpocesar 和 Police 沟通信息，以便在河流干预之前和期间做出决定，订购帐篷，但不要跑过来或侵犯人们的权利。”

正如市政府秘书阿图罗·卡尔德隆·里瓦德内拉（Arturo Calderón Rivadeneira）宣布的那样，这种对公共空间的干预是为了回应环保主义者最近对巴耶杜帕尔Hurtado温泉袭击瓜塔普里河的事件的抱怨。

根据El Tiempo的信息，在瓜塔普里（Guatapurí）河床上建造了水泥露台，在那里放置椅子，桌子和帐篷的商人正在使用水泥露台。

生物学家威尔逊·佩雷斯·阿斯卡尼奥（Wils on Pérez Ascanio）解释说：“露台是由不道德的人（可能与贸易有关）建在水流的右岸和左岸来放置鲤鱼的。” 他警告说，入侵支流的影响会严重损害该地区存在的所有鱼类物种这个生物地理区域，因为，还有证据表明，在吊桥附近竖起了另一个土制露台。

根据该报咨询的巴耶杜帕尔环境观察的报道，这些建筑 “正在减少河流的自然空间，并阻止水的渗透。这会损害支流的动态，并可能给鱼类造成压力，因为它们没有空间游泳和寻找食物，” 巴耶杜帕尔的环境守望者路易斯·梅斯特雷解释说。

去年 11 月，当时 Maestre 向市长办公室、Corpocesar 和监督机构发出了处理这些涉嫌违规行为的请求，向环境当局报告了这种情况。

同样，根据当地媒体的信息，环保主义者和瓜塔普里河的捍卫者也报道说，3月26日和27日记录了森林大火和砍伐树木，位于该地区的CAI警察附近。

环保主义者 “Yiyo'Martínez” 发布了一段视频，他在视频中告诉街头小贩显然住在警察局后面，他们已经搭起了帐篷和简易厕所。但是，他们对此不满意，他们砍掉了该地区一棵古老的橡胶树的一部分。

值得记住的是，4月11日，公共空间办公室宣布，由于教育，运营会议，土壤检查，联合表和城市控制，该市超过50％的公共空间已经进行了干预。

根据国务卿卡尔德隆的说法，这些工作已在Hurtado Spa，Avenidas Simon Bolivar和Foundadores的地区进行；Calle 44，交通终端，市中心，拉内华达州，亚内斯别墅，10月12日，ARA商店，机场，托雷斯·德南多·马林，大众画廊，Comuna 5，唐·阿尔贝托公园，El Viajero公园，阿尔加罗比洛，科尔蒂霍斯，卡拉科利等行业。

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