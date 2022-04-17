在 106 天内，卡塔赫纳有 101 人丧生

在2022年过去的106天里，卡塔赫纳已有101人丧生。这意味着，几乎每年都有公民在首都玻利瓦尔暴力死亡。
当局详细说明，大多数谋杀案发生在今年的第一个月。从1月1日至31日，记录了35起凶杀案，其中18起是暗杀案，15起是争吵，一起是抢劫，另一起是涉嫌私刑。这个季节是卡塔赫纳过去八年来最暴力的季节。
该清单还报告了 2月发生的24起谋杀案，其中13起为暗杀案，9起为争吵，其余案件有待澄清。3 月，发生了31起谋杀案，其中23起为暗杀，6起为争吵，1起为抢劫。其余病例发生在4月的前两周。
大都会警察证实，在2022年报告的54起杀人案中，有39起与哥伦比亚盖塔尼斯塔自卫队（也称为海湾氏族）和去年年底从麦德林抵达的帮派GDO洛斯·罗夫莱多斯有关。这些团体正在争夺领土，以便从微型贩运中收取犯罪收入。
另一方面，报告指出，36起凶杀案 “是由社会不容忍（争吵、家庭暴力等）造成的”。
玻利瓦尔分区检察官办公室保证，在报告的106起凶杀案中，42.61％已被澄清。这一进展意味着逮捕了55名嫌疑杀手，其中30人是当场抓获的，25人是根据法院命令逮捕的。还缴获了243支枪支和5,500多把利器。还得出结论，几起杀人案件是由卡塔赫纳海湾氏族首领别名 “帕蒂·帕蒂” 以及另外两个被称为 “马拉纳·戈尔达” 和 “科罗拉多” 的臣民下令的。
这是今年前100天在该市发生的谋杀案数量的显著增加。值得强调的是，到2021年，报告的凶杀案数量是在上半年（6月30日）而不是一个季度内达到的。去年前六个月，报告的杀人案为：1月23起、2月15起、3月19起、4月10起、5月21起、6月13起。截至2021年4月底，谋杀案为57起，截至5月底为78起。
当局表示，他们正在采取行动确保这些凶杀案数量减少。将加紧行动，拆除在卡塔赫纳活动的海湾氏族和洛斯罗夫莱多斯的结构。
另一方面，应该指出的是，当局的任务是结束该市的儿童性贩运网络，这是今年日益严重的另一个问题。显然，成年人正在向卡塔赫纳女孩和年轻人提供商品，就好像他们是商品一样。他们平均收取20万比索（约合53美元）的费用。
针对这些指控，卡塔赫纳警方保证，“那不行” 的策略是积极的，该策略已对该市拥挤的地方进行了干预，并逮捕了30多名涉嫌皮条客。当局表示，他们致力于继续出现在卡塔赫纳的海滩和整个旅游部门。
根据哥伦比亚全国家庭福利研究所的数据，在2021年期间，在卡塔赫纳开展了660项恢复因性暴力而产生的权利的程序，其中26项与对儿童和青少年的商业性剥削（ESCNNA）相对应。
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