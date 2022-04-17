在 106 天内，卡塔赫纳有 101 人丧生

Bogotá, marzo 18 de 2015.- Con un fuerte rechazo, el Centro Democrático en Norte de Santander, lamentó el atentado contra el candidato al Concejo de Cúcuta, por esa colectividad, Diego Villamizar Salinas, registrado el 11 de marzo a las 10:00 de la noche. (Colprensa)

在2022年过去的106天里，卡塔赫纳已有101人丧生。这意味着，几乎每年都有公民在首都玻利瓦尔暴力死亡。

当局详细说明，大多数谋杀案发生在今年的第一个月。从1月1日至31日，记录了35起凶杀案，其中18起是暗杀案，15起是争吵，一起是抢劫，另一起是涉嫌私刑。这个季节是卡塔赫纳过去八年来最暴力的季节。

该清单还报告了 2月发生的24起谋杀案，其中13起为暗杀案，9起为争吵，其余案件有待澄清。3 月，发生了31起谋杀案，其中23起为暗杀，6起为争吵，1起为抢劫。其余病例发生在4月的前两周。

大都会警察证实，在2022年报告的54起杀人案中，有39起与哥伦比亚盖塔尼斯塔自卫队（也称为海湾氏族）和去年年底从麦德林抵达的帮派GDO洛斯·罗夫莱多斯有关。这些团体正在争夺领土，以便从微型贩运中收取犯罪收入。

另一方面，报告指出，36起凶杀案 “是由社会不容忍（争吵、家庭暴力等）造成的”。

玻利瓦尔分区检察官办公室保证，在报告的106起凶杀案中，42.61％已被澄清。这一进展意味着逮捕了55名嫌疑杀手，其中30人是当场抓获的，25人是根据法院命令逮捕的。还缴获了243支枪支和5,500多把利器。还得出结论，几起杀人案件是由卡塔赫纳海湾氏族首领别名 “帕蒂·帕蒂” 以及另外两个被称为 “马拉纳·戈尔达” 和 “科罗拉多” 的臣民下令的。

这是今年前100天在该市发生的谋杀案数量的显著增加。值得强调的是，到2021年，报告的凶杀案数量是在上半年（6月30日）而不是一个季度内达到的。去年前六个月，报告的杀人案为：1月23起、2月15起、3月19起、4月10起、5月21起、6月13起。截至2021年4月底，谋杀案为57起，截至5月底为78起。

当局表示，他们正在采取行动确保这些凶杀案数量减少。将加紧行动，拆除在卡塔赫纳活动的海湾氏族和洛斯罗夫莱多斯的结构。

另一方面，应该指出的是，当局的任务是结束该市的儿童性贩运网络，这是今年日益严重的另一个问题。显然，成年人正在向卡塔赫纳女孩和年轻人提供商品，就好像他们是商品一样。他们平均收取20万比索（约合53美元）的费用。

针对这些指控，卡塔赫纳警方保证，“那不行” 的策略是积极的，该策略已对该市拥挤的地方进行了干预，并逮捕了30多名涉嫌皮条客。当局表示，他们致力于继续出现在卡塔赫纳的海滩和整个旅游部门。

根据哥伦比亚全国家庭福利研究所的数据，在2021年期间，在卡塔赫纳开展了660项恢复因性暴力而产生的权利的程序，其中26项与对儿童和青少年的商业性剥削（ESCNNA）相对应。

继续阅读：