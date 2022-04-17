“我订购了选拔赛中的第 19 位，以跟随弗雷迪·林孔的脚步”：Teófilo Gutiérrez

拉科鲁尼亚卡利的教练因记住哥伦比亚/（Win Sports）队的偶像而无法掩饰自己的怀旧和幸福

对于拉科鲁尼亚卡利的冠军前锋特奥菲洛·古铁雷斯来说，前球员弗雷迪·林孔在职业足球历史上的所作所为是无价的。

这位36岁的巴兰基亚球员对布埃纳文图拉巨像的回忆是：“他在球场上留下了自己的灵魂，在最美好的时光离开了哥伦比亚”，布埃纳文图拉巨像于2022年4月13日星期三晚上在卡利的Imbanaco诊所去世。

糖盒的现任选手与Win Sports频道谈了令人遗憾的消息，即这项国家体育运动正在进行中，并就观看他的比赛对他意味着什么以及他将在职业生涯的早期作为参考和榜样发表了自己的看法。这些是他的话：

为了向本周末在帕斯夸尔·格雷罗奥林匹克体育场举行的美国和拉科鲁尼亚卡利之间的卡利经典赛中的林孔·瓦伦西亚致敬，特奥菲洛和阿德里安·拉莫斯将佩戴弗雷迪过去使用的数字，并鉴于该国所处的事实，将纪念他他离开后的体育和历史哀悼。

除了这次纪念活动外，Teo还讲述了您在他参加的大多数球队中都穿19号的原因，并通过命名Rincón Valencia来详细解释这一点：

正式去世四天后，对林孔的国内和国际致敬并没有停止，林孔于 4月16日星期六下午被埋葬在卡利的南方大都会公墓中。在最后的告别中，他们的亲人看到了棺材是如何被埋在瓦勒考卡纳土地上的，上面包裹着哥伦比亚国旗，卡利的美国国旗和一条带有前锋名字的缎带。

在BetPlay I 2022年联赛第16天的比赛中，圣达菲独立队和阿利安扎·彼得罗拉之间的比赛中，红衣主教队向穿着红衣主教球衣作为甲级联赛第一支俱乐部的球员致敬。

在波哥大的 Nemesio Camacho El Campín 体育场，来自圣达菲的球员带着横幅上面写着 “弗雷迪，我们将永远把你抱在心中。安息吧”，同时他们演唱了波哥大国歌。为了纪念巨像，两支球队都在球场中心默哀一分钟。

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