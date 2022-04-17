埃尔南·巴科斯在 2022 年西甲 1 对阵大学的比赛中打进了 Alianza Lima 的第四个进球

Alianza Lima 在十强的框架内以 3-1 赢得了体育大学2022 年 Apertura de Liga 锦标赛第 1 届的日期。“亲密” 演员主导了动作，并控制了在纪念体育场进行的比赛。从这个意义上讲，当分数似乎变化不大时，埃尔南·巴科斯似乎扩大了压倒性的优势，打进了游客的第四个进球。

埃尔南·巴科斯在 2022 年西甲 1 精英赛中为 Alianza Lima 对阵大学的比赛中以 4-1 得分。（视频：COUP 秘鲁）。

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体育大学和 Alianza Lima 将于今天 4 月 17 日星期日在 2022 年 Liga 1 Apertura 锦标赛的第 10 场比赛日在 Ate Monumental de Ate 体育场面对面。这将是一场只能与当地球迷一起进行的比赛。

在锦标赛中连续两场胜利之后，“merengues” 进入了秘鲁足球经典赛。在这两种情况下，在1-0下跌后都很难重返记分牌：在主场他以前锋亚历克斯·瓦莱拉的双打击败ADT 2-1，作为访客，他在最后一刻被攻击者安迪·波罗以2-1的进球击败了阿亚库乔足球俱乐部。

房主在比赛积分榜上获得了16分，排在第六位，与Cienciano和Sport Huancayo的第一名相比相差5分，两者都有21分单位。

起初，人们认为瓦莱拉会因为本周初身体不适而错过这场比赛，但他在最后一刻恢复过来，将进入首发的十一点。此外，何塞·卡瓦洛（JoséCarvallo）和阿尔多·科佐（Aldo Corzo）在遭受健康和身体问题后将成为初始主义者。

就其本身而言，阿利安扎·利马（Alianza Lima）带着艰难的礼物到达了决斗，尤其是在解放者杯（Copa Libertadores）中，它仍然无法加起来，并且已经开始在球迷中产生不适，他们希望这场决斗将成为其中之一反弹。

在国际锦标赛中，“亲密” 平局首先在利马（0-1）击败阿根廷的河床，然后在圣地亚哥（1-2）输给了智利的科洛·科洛（Colo Colo）。当然，在西甲联赛中，他在连续3次跌倒后恢复了胜利，目前他以8分在桌子上排名第13位，但与Sport Huancayo的比赛即将进行。

如果 Universitario 赢得比赛，他将争夺国家足球第一名。但是，如果 Alianza Lima 这样做，它将开始走出甲级联赛冠军的最后一名。