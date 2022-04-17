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星期六 16 四月 2022
奇諾

哥伦比亚凭借 40 种特色咖啡在波士顿的 “特色咖啡博览会” 上脱颖而出

根据咖啡地区的RAP，在博览会上，咖啡种植者设法联系了将于8月访问该国的潜在投资者

Newsroom Infobae

16 四月 2022
Foto de archivo. Un campesino recolecta café en un cultivo cerca al municipio de Sasaima, en el departamento de Cundinamarca, Colombia, 14 de mayo, 2012. REUTERS/José Miguel Gómez
Foto de archivo. Un campesino recolecta café en un cultivo cerca al municipio de Sasaima, en el departamento de Cundinamarca, Colombia, 14 de mayo, 2012. REUTERS/José Miguel Gómez

几天前，2022年的特色咖啡博览会（世界上最重要的工业咖啡展示厅）在波士顿闭幕，来自托利马，里萨拉尔达，卡尔达斯和金迪奥的代表团参加了40种特殊咖啡品种

该代表团代表哥伦比亚参加特色咖啡博览会，由咖啡地区的行政和特别规划区（RAP）组成，在波士顿博览会期间设法加强了与潜在买家的关系

根据金迪奥州长罗伯托·海罗 ·哈拉米略（Roberto Jairo Jaramillo）在参加该活动结束时提出的余额，他说：“这是能够使我们的产品国际化的先锋，能够通过我们从中做出的努力进入大型市场。部门，投资于女性咖啡种植者、机械、伴奏”。

同时，托利马部门的商业顾问安吉·莫利纳（Angie Molina）也告诉El Tiempo，他们看到 “非常好的机会，可以将来自不同国家的人们带到我们所在地区，进行技术转移，知识转移，以了解专业市场并开始讲话以更具技术性的方式来有效地进入市场”。

唐·胡里奥·德·圣罗莎·德·卡巴尔（Don Julio de Santa Rosa de Cabal）品牌的总经理胡利奥·塞萨尔·冈萨雷斯（JulioCésarGonzález）代表制片人考虑说，他们设法在展会上联系了潜在的投资者。“我们有 2 或 3 个非常相关的联系人。他们中的两个人想买我们的咖啡。我们必须努力实现他们所需的数量。”

同样，Q'Grader Caldas的代表CésarAugusto Osorio告诉当地媒体：“通过RAP的努力，咖啡馆的知名度，卡尔达斯应有的知名度，咖啡馆应有的知名度始终很重要。”

来自RAP的经理路易斯·吉列尔莫·阿古德洛·拉米雷斯（Luis Guillermo AgudeloRamírez）庆祝了全国咖啡种植者的参与，但也回忆说，在博览会之后，仍有一项完整的行动计划要实施。“我们希望继续将咖啡产区定位为主要的咖啡生产国。我们具备所有的素质和能力。”

根据El Tiempo的信息，阿古德洛·拉米雷斯（AgudeloRamírez）解释说，RAP寻求以更好的价格购买这40种特色咖啡，从而使16万个生产家庭的工作及其创造的就业机会受益。

明年8月，RAP咖啡行业将把特色咖啡的潜在买家带到4个部门，以便他们了解该产品以及卡尔达斯、里萨拉尔达、托利马和金迪奥的咖啡种植家族。同样，他们将参加将在国家咖啡公园举行的Expocafé博览会。

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