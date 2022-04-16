泽伦斯基说，基辅军队在对抗俄罗斯军队方面取得了重大的历史性成功

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habla durante una conferencia de prensa conjunta con los mandatarios de Polonia, Lituania y Letonia, en Kiev, Ucrania. Abril 13, 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko

乌克兰总统沃洛德米尔· 泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）强调了对抗俄罗斯军队的 “重大” 成功，尽管他承认南部和东部的局势 “非常困难”，此外还宣布了在全国范围内进行种植和重建一些铁路的运动连接。

“我们的武装部队在战场上的成功确实意义重大。具有历史意义。但是，将我们的土地从居住者手中清洗干净还不够。我们将进一步击败他们，” 泽伦斯基在本周五晚上的一段视频中说。

他说，“首要任务是加快和平”，他坚持认为，除非乌克兰获得更多的武器和财政支持来保卫自己，否则2月24日俄罗斯入侵引起的战争不会结束。

他坚持认为，“只要民主世界认识到对俄罗斯的石油禁运和对俄罗斯银行业的全面封锁是实现和平的必要步骤，战争就会结束。”

Zelensky aseguró que la guerra podría ser mucho más corta si se incrementan las sanciones contra Moscú y se aprovisiona de más armas su país REUTERS

乌克兰武装部队 “做得非常出色。他们阻止了居住者的袭击。他们正在进行反击。他说，从最真实的意义上讲，他们已经不堪重负了俄罗斯的常规航空，以至于他们被迫使用远程战略飞机。”

但是，他承认，在该国南部和东部，“局势仍然非常困难”，而且无法谈论复苏。

他报告说，在被占领的赫尔松省和扎波罗热省地区，俄罗斯军队 “继续恐吓平民”。

泽伦斯基补充说：“俄罗斯军队试图征服亚速夫，顿巴斯，哈尔科夫地区的残酷行为只会消除这些领土和这些人民（至少在将来的某个时候）与俄罗斯建立联系的最小可能性”。

统治者说，本周五他在与俄罗斯会谈时会见了所有高级军事指挥官、内政部长及其代表团团长，讨论被入侵者围困的马里乌波尔市，并说：“我们正在尽一切努力拯救我们的人民”。

在这方面，根据乌克兰通讯社的说法，国防部发言人奥列克桑德·莫图齐亚尼克周五报道说，“激烈的战斗仍在继续”，入侵者无法完全占领这座城市。

El gobierno de Ucrania continúa preocupado por la situación del sur del país REUTERS

“马里乌波尔的局势很艰难，斗争仍在继续。俄罗斯军队不断动员更多部队冲进这座城市，目前，伊利希工厂附近和马里乌波尔港口地区正在进行激烈的战斗。但是俄罗斯人无法完全占领这座城市，” 莫图齐亚尼克说。

泽伦斯基还报告说，他与政府部长讨论了如何解决俄罗斯入侵后实行戒严令期间出现的紧急经济问题。

他强调，所有乌克兰公司中有五分之四已经返回安全区工作，特别是重工业企业，运输网络正在重建中。

他补充说，在这种情况下，“无论发生什么情况，在所有没有占领者和敌对行动的城市和社区，都必须充分恢复经济。”

总统说，农业政策和食品部报告说，种植运动已经开始并在包括卢甘斯克和顿涅茨克在内的所有地区继续进行。

他还宣布，公路和铁路的修复工作已经开始，从本周六开始，将重新建立与切尔尼戈夫和尼任的铁路连接，并且火车已经在苏梅地区的城市之间运行。

（来自 EFE 的信息）

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