在国会陷入僵局的情况下，在吉列尔莫·拉索的反对下，堕胎法在强奸案中生效

Vista general de la Asamblea Nacional de Ecuador, en una fotografía de archivo. EFE/José Jácome

在宪法法院决定恢复国民议会议长吉列尔莫·拉索对强奸案堕胎法的否决权之后，立法机构处于不舒服的境地。目前，执政党没有足够的选票来推进拉索的立场，反对派也没有批准最初批准的文本的人数。

在这一问题上，国民议会和行政部门面临三个问题：允许堕胎的怀孕期限；行使保障的法律要求；以及承认出于医疗依良心拒服兵役。此外，拉索总统提议，应将终止意外怀孕视为例外情况，而不是一项权利，这与草案的提议相反。

在这种情况下，立法机关无法通过选项来定义，昨天，该机构的主席瓜达卢佩·洛里（Guadalupe Llori）不得不暂停会议。 但是，立法机构就否决权采取行动的最后期限今天已过，如果立法机构之间没有达成允许定义的协议，拉索总统修正的案文将生效，因为规定期限已经结束，在厄瓜多尔，规定期已经结束。称之为 “法律部”。 这样，在向检察官办公室提出刑事申诉或向干预医疗中心提交宣誓书之后，女孩、少女和/或妇女在怀孕12周内可以因强奸而堕胎，不分年龄或社会经济地位。

在昨天的立法会议上，来自 correista 集团的皮埃琳娜· 科雷亚坚持要求议会与拉索总统在最初批准的案文的 63 条条款中提出的 61 项修改保持一致。支持这项动议的还有75份遗嘱：科雷斯莫29份遗嘱，土著帕查库蒂克17份，民主左翼12份，执政党9份，基督教社会党4份，独立遗嘱4份。但是在表决时，科雷亚的动议只有 17 票赞成，73 票反对，40 票被拒绝，外加 7 名缺席议员。在民主左翼（ID）替补席的抗议下，洛里总统立即休会。立法全体会议的其他成员只是离开了会议。

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