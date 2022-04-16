谁是坎佩切州前市长 Eliseo “N” 因挪用资源而被逮捕令

现任总统莱达·桑索雷斯（L ayda Sansores）确认了对坎佩切州前市长埃利塞奥·“N” 的逮捕令，他在 2021年最近的选举中竞选该州政府。Ciudadano 运动党的成员被指控挪用公款。

根据州长莫雷尼斯塔（Morenista）的说法，Elis eo被指控从事挪用公款，非法来源资源的业务，税收欺诈，犯罪团伙和虚假发票。根据Sansores本人的说法，这位前官员是逃犯，因为他没有出庭参加法官的第一次约会。

“他洗劫了。他在逃亡，他是个逃犯。说 “诚实的候选人” 的人只不过是没有顾忌的人。还有其他调查正在进行中，但他这样做是非常可悲的，” 莱达对当地媒体说。

Eliseo "N", exalcalde de Campeche con orden de aprehensión. Foto: Twitter @EliseoFdzM

他补充说：“我希望他能出现。他谈到了自己怎么没欠任何东西，自从听证会以来他没有露面。这份逮捕令是结果，甚至不是我们提出的投诉，而是它对市政当局所做的国家审计的结果，该审计发现了贪污罪，该罪名是强制性监狱。你不能在罚款的情况下免于审前拘留。这就是为什么我认为他很害怕。”

司法当局于今年4月6日签发了逮捕令，对开页编号为 300/21-2022/JC，并将其整合到调查文件夹 4729/21-2022/JC 中。该实体的反腐败专职检察官办公室除已经提到的其他罪行外，还对挪用来自国库的5, 000多万比索的罪行进行调查。

Sansores还表示，国际刑事警察组织（国际刑警组织）发出了移民警报，以侦测她是否打算离开该国或跨越国家之间的任何边界。

Eliseo "N", exalcalde de Campeche con orden de aprehensión. Foto: Twitter @EliseoFdzM

在社交媒体上，正是这位前市长最后一次公开发音。“我们不会陷入挑衅或对滑稽动作和谎言做出反应。时间会照顾把东西放在它们的位置。我们做我们的事情！为了继续准备改善我们的州，” 他于4月9日在Twitter上写道。该出版物附有一张他出现在美国哈佛肯尼迪学校的照片。

Eliseo拥有市场营销学位和数字新闻学硕士学位。作为一名公务员，他曾在2018-2021年期间担任第二区的地方代表和坎佩切州的市长。根据 Movimiento Ciudadano 的透明度网站的说法，它因维持非政府组织的透明管理而受到认可，更不用说哪些组织了。

2他的表现赢得了非政府组织的认可，认为他是一个透明的政府，并在行政重组，公民关怀和获得联邦资源的基础上实现了公共服务管理”，在谁现在收到逮捕令的课程中写道。

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