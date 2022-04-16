在哪里观看即将上映《来自北方的男人》的导演罗伯特·艾格斯的电影

《来自北方的男人》的预告片。（环球影业）

本周，罗伯特·艾格斯（Robert Eggers）首映了他的新电影《来自北方的男人》，该电影再次以主角中的安雅·泰勒·乔伊（Anya Taylor-Joy）为特色，以及美国导演的首部电影《女巫》，赢得了观众，票房和专业评论家。对于他的新提议，他将进入维京人的复仇故事，亚历山大·斯卡斯加德将成为场景的中心。

这位出生于新罕布什尔州的美国导演在他的电影作品中只有两部故事片，而他本周上映的故事片已经是他历史上的三部。这并不能阻止他与现有的最佳男主角一起拍摄，也无法访问诸如F .W. Mur nau执导的经典电影史经典电影Nosferat u 的翻拍之类的项目。作为导演的职业生涯充满希望，我们回顾了他的前两部电影以及在哪里观看。

拉布鲁哈-Netflix

这部电影由安雅·泰勒·乔伊（Anya Taylor-Joy）主演，这位年轻女子几年后在L ady's Gambit 系列中成为全球现象，讲述了一个简单的制作故事，但剧本却很复杂。精湛地运用蒙太奇和摄影来讲述1630年新英格兰女巫的故事。服装的出色娱乐，当时使用的语言得到很好的运用和氛围。电影基调的关键要素与女演员的故事和表演相伴。这部电影经历了几个电影节，取得了巨大的成功，然后进入商业电影院的情况比预期的要好。给艾格斯的无与伦比的求职信。

“女巫” 发生在1630年在新英格兰，当时一个虔诚的基督徒家庭受到巫术和黑魔法的威胁。

El faro-Star+

赌注更大了。不是在预算上，而是在雄心壮志上。罗伯特·艾格斯重述了一个 “小” 故事，但赌注很大。它的主角：威廉·达福（Willem Dafoe）和罗伯特·帕丁森（Robert Pattinson），他们把自己置于灯塔警卫和他的助手的脚下。背景：在一个所谓的被诅咒的岛屿上被关了好几个星期，濒临疯狂的边缘。所有这些都以黑白方式拍摄，并且比平时更加方形，对于也有风险的作者来说，这是一个大胆的选择。美国导演的第二部电影成功说服了专业评论家和好莱坞本身。

一个神秘的岛屿将容纳一位资深的灯塔管理员（威廉·达福）和他的年轻助手（罗伯特·帕丁森）四个星期。（环球影业）

来自北方的人-在电影院里

刚才提到的《女巫与灯塔》的导演罗伯特·艾格斯（Robert Eggers）的新电影已经对这部电影产生了第一反应，该电影讲述了一个充满血腥的复仇故事。他们还强调，这部电影是导演最容易上手的电影，而且表现出色。他们都同意这是一项出色的工作。他们甚至称之为 “无与伦比”。诺斯曼（其原名）是根据启发莎士比亚的《哈姆雷特》的斯堪的纳维亚流行故事改编的。艾格斯获得了 9000 万美元的预算，用于讲述一个故事，在这个故事中，魔法和人类最狂野的一面再次被释放。在她的第一个官方预览中，她已经展示了她所有的来信，包括安雅·泰勒· 乔伊（Anya Taylor-Joy）返回与推动她事业发展的导演一起工作。

它将于4月21日在电影院上映。

这是一部史诗般的作品，讲述了一位年轻的维京王子的冒险经历，他想为谋杀父亲报仇。（环球影业）

在《来自北方的男人》的新闻发布会结束时，罗伯特·艾格斯继续制作恐怖经典的重制版《诺斯费拉图》，尽管他声称自己的电影受到诅咒，这是因为 “F.W. Murnau的精神给了他必须放慢脚步的迹象”。同时，还有待等待他的最新电影的发行，这部电影继续引起人们的赞许。

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