墨西哥4月16日的天气：温度高于40ºC的荣耀星期六

预计全国超过18个实体的国家气象局的气温将超过40℃。这是由于热浪的存在会产生非常炎热的夜晚环境。但是，由于墨西哥湾，太平洋和加勒比海的水分进入，也将出现降雨，特别是在该国的东北部，东部和东南部。

墨西哥将记录奇瓦瓦州和杜兰戈山区的最低气温最高为 -5ºC。相比之下，科阿韦拉州、新莱昂州、塔毛利帕斯州、圣路易斯波托西州、克雷塔罗州、伊达尔戈州、锡那罗亚州、纳亚里特州、哈利斯科州、米却肯州、莫雷洛斯州、格雷罗州、普埃布拉州、瓦哈卡州、韦拉克鲁斯州、恰帕斯州、坎佩切州和尤卡坦州的最高点将升至 45℃，而索纳州则最高为40°C 奥拉、科利马、墨西哥州、塔巴斯科州和金塔纳罗奥州。

墨西哥@@ 山谷（Valle de México）：预计黎明时会出现凉爽至温带的环境，白天将出现中度多云至多云的天空，墨西哥城和墨西哥州可能会出现孤立的降雨，并可能伴有电击。

Clima en México para el 16 de abril de 2022. Foto: @conagua_clima

在墨西哥城，预计最低气温为16至18°C，最高温度为29至31°C。对于墨西哥州首府，最低气温为9至11摄氏度，最高温度为26至28摄氏度。

下加利福尼亚半岛：天空局部多云，该地区没有降雨。早晨环境寒冷，下加利福尼亚州的山区有霜冻。下午气氛会从温暖到温暖。

北太平洋：一天中大部分时间都是局部多云的天空。该地区没有降雨。锡那罗亚州的早晨气氛既冷又凉至温带。下午，从温暖到温暖的气氛。

中太平洋：天空局部多云，无雨。早上气氛凉爽，下午温暖到非常炎热的环境。

南太平洋：恰帕斯州多云的午后天空有阵雨、电击和可能的冰雹降临，瓦哈卡州有孤立的降雨，格雷罗州没有降雨。早晨气氛凉爽，山区有雾堤，沿海地区下午炎热到非常热。

Clima en México para el 16 de abril de 2022. Foto: @conagua_clima

墨西哥湾：早上局部多云，下午多云；塔毛利帕斯州有阵雨。韦拉克鲁斯州和塔巴斯科州无降雨。黎明时分气氛凉爽，该地区的山区有雾，下午炎热到非常热。

尤卡坦半岛：早晨天空晴朗，下午大部分多云，该地区没有降雨。温和的早晨气氛和下午温暖到非常炎热的气氛。

Mesa del Norte：大部分时间都是局部多云的天空，科阿韦拉州、新莱昂州和圣路易斯波托西州有孤立的降雨。该地区其他地区没有降雨。寒冷到非常寒冷的早晨环境，奇瓦瓦州和杜兰戈山区有霜冻。下午气氛温暖至温暖。

梅萨中央：早晨部分多云，下午多云，克雷塔罗、伊达尔戈、莫雷洛斯和普埃布拉有孤立的降雨。山区早晨凉爽到寒冷的气氛。下午，气氛温馨。

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